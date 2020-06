Slovenci uvode karantenu za ulaske iz BiH, Srbije i Kosova

<p>Slovenska vlada postrožila je u četvrtak uvjete za ulazak putnika iz "trećih" država izvan EU-a, pa se od ponoći neće moći ulaziti iz BiH, Srbije i Kosova bez obvezne 14-dnevne karantene ili negativnog testa na Covid-19.</p><p>Te su zemlje u kojima se bilježi veći dnevni prirast oboljelih od koronavirusa stavljene na tzv. "crvenu listu" epidemiološki nesigurnih država na kojoj je već Sjeverna Makedonija.</p><p>Bugarska koja je dosad bila na "zelenoj listi" spuštena je u nižu "žutu listu" na kojoj se nalazi i nekoliko drugih država EU-a s lošijom epidemiološkom situacijom, odlučila je vlada.</p><p>Svi koji u Sloveniju žele ući iz država s "crvene liste", bilo da su slovenski državljani ili stranci morat će u obveznu karantenu ili imati negativan test ne stariji od tri dana i obvezno obavljen u nekoj od članica EU-a.</p><p>U pogledu ulazaka iz tih država od ponoći više ne vrijede niti prijašnji izuzeci po kojima se je iz njih moglo ulaziti bez karantene i epidemiološke potvrde ako se radilo o vlasniku nekretnine ili plovila u Sloveniji, a rok za tranzit kroz Sloveniju iz tih država skraćuje se sa dosadašnjih 24 sata na 12 sati.</p><p>Ministar za unutarnje poslove Aleš Hojs kazao je tumačeći današnju odluku da je to učinjeno zbog rizika unosa koronavirusa u Sloveniju i opasnosti mogućeg drugog vala epidemije.</p><p>Zasad se restrikcije unutar Slovenije neće pooštravati, no ako se broj dnevnih novih zaraza ne bude smanjivao moguće je vrlo brzo ponovo smanjiti maksimalni dopušteni broj ljudi na javnim mjestima sa sadašnjih 500 na 200, upozorili su ministar Hojs, ministar zdravstva Tomaž Gantar i vladin glasnogovornik Jelko Kacin.</p><p>Što se tiče režima na granici s Hrvatskom, on se ne mijenja i ostaje isti, uključujući i dnevne prijelaze radnih migranata.</p><p>Prema podacima slovenskih epidemiologa, od 34 nova slučaja u zadnjih desetak dana veći dio je "uvezen" iz inozemstva, dok je sekundarnih infekcija u Sloveniji bilo 14.</p><p>Dva unosa su iz Rusije, devet iz BiH, tri iz Srbije te po jedan iz Švedske i SAD-a.</p><p>Hojs je upozorio da su oni koji unesu virus u Sloveniju kazneno odgovorni ako su policiji prilikom ulaska dali krive podatke o tome gdje su boravili i tako riskirali prijenos zaraze na druge ljude.</p>