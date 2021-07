U Sloveniji je do sada prvom dozom cjepiva protiv Covida-19 zaštićeno 52 posto punoljetnog stanovništva, a svim potrebnim dozama njih 45 posto, objavila je u srijedu na Twitteru slovenska vlada.

Kad je riječ o cijepljenju rizičnije populacije starije od 50 godina procijepljenost je veća, pa je prvom dozom cijepljeno 65 posto, a punim dozama njih 59 posto.

Vlada i dalje poziva stanovništvo da se svi koji mogu što prije cijepe, kako bi se ublažile posljedice vjerojatnog novog jesenskog vala epidemije zbog zaraznije delta varijante, jer je interes za cijepljenje u padu.

Dnevno se cijepi 6 do 7 tisuća ljudi. U utorak je prvom dozom cijepljeno njih 4.268, a drugom dozom 2400, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Potrebnim dozama cjepiva do sada je zaštićeno oko 38 posto slovenske populacije, a cijepljeno je i oko 13.000 djece u dobi od 13 do 18 godina, no cijepljenje bi u kolovozu trebalo ubrzati kako bi se dočekala koliko toliko sigurna jesen, ocjenjuju ovih dana predstavnici vlade.