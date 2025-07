Slovenija pred legalizacijom marihuane? Sedam grama 'u džepu' i četiri biljke po osobi

Slavonski Brod: Konferencija za medije u vezi pronalaska nasada marihuane | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ako zakon prođe, punoljetni Slovenci moći će u svojim domovima uzgajati do četiri biljke konoplje, dok bi im u kući bilo dozvoljeno imati do 150 grama sušenih cvjetova, odnosno do 300 grama po kućanstvu