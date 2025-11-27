Obavijesti

News

Komentari 3
NOVE MJERE NA SNAZI

Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...
Foto: Profimedia, Facebook, Canva

Zakon policiji omogućuje da do uređenja u sistemskom zakonu, bez sudskog naloga, uđe u tuđi stan, druge prostorije ili prijevozno sredstvo i po potrebi obavi pregled...

Krajem listopada ove godine 48-godišnji Aleš Šutar stigao je ispred jednog noćnog kluba u slovenskom Novom Mestu. Pozvao ga je sin, kazao mu je kako mu je prijetila skupina pripadnika romske zajednice...

Čim je stigao kraj kluba, mladi Romi su su ga napali. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, od zadobivenih ozljeda Aleš je preminuo...

- Nažalost, morat ćemo pribjeći represivnim mjerama. Takve represivne mjere koje bi djelovale trenutačno nisu predviđene zakonodavstvom. Smatram da je društvena klima drugačija i zbog ovog tragičnog događaja. Te mjere neće biti popularne, promjene će biti oštre... Počinitelj, 21-godišnjak, nije preko noći postao takav kakav je. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao. Sustava koji ga je doslovno odgojio u nekoga tko je iz čiste bahatosti ubio sugrađanina. Da bismo takve ljude preodgojili, bit će potrebna cijela generacija - kazao je nakon ubojstva koje je potreslo Sloveniju tamošnji premijer Robert Golob.

TRAGIČNO IZGUBIO ŽIVOT Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe
Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe

Najavljen je i novi zakon, koji je danas, 27. studenog, stupio na snagu...

- Danas je u Sloveniji na snagu stupio Zakon o nužnim mjerama za osiguravanje javne sigurnosti, tzv. Šutarov zakon, koji zahvaća područja kaznenog, sudskog, socijalnog i drugog zakonodavstva. Zakon je državni zbor usvojio prošlog tjedna, a predložila ga je slovenska vlada nakon napada u Novom Mestu, u kojem je život izgubio 48-godišnji Aleš Šutar - navodi N1.

Zakon između ostalog donosi dodatne ovlasti za postupanje policije na sigurnosno rizičnim područjima, jer će policija, među ostalim, moći koristiti tehnička sredstva za fotografiranje te video i audio snimanje ako su ugroženi život ljudi ili imovina ili postoji vjerojatnost da bi do takve ugroženosti moglo doći.

MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

- Sigurnosno rizično područje, na temelju objektivnih i provjerljivih pokazatelja kao što su stopa kriminaliteta i slično, određuje direktor policijske uprave ili glavni ravnatelj policije; isto vrijedi i za mjeru nadzora, koju određuju pisanim nalogom u pravilu najviše na tri mjeseca. Policija taj nalog u roku od 24 sata od potpisa šalje na ocjenu istražnom sucu okružnog suda, koji ga može potvrditi ili ukinuti - piše N1.

Dalje navode kako će pisani nalog direktora policijske uprave ili glavnog ravnatelja policije biti potreban i za određivanje racije... Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič u srijedu je najavio da će prvo sigurnosno rizično područje odrediti uskoro.

OGLASIO SE I GRADONAČELNIK FOTO Specijalci nakon pucnjave stigli u romska naselja kod Novog Mesta: 'Čuli su s rafali'
FOTO Specijalci nakon pucnjave stigli u romska naselja kod Novog Mesta: 'Čuli su s rafali'

- Zakon policiji omogućuje da do uređenja u sistemskom zakonu, bez sudskog naloga, uđe u tuđi stan, druge prostorije ili prijevozno sredstvo i po potrebi obavi pregled (ali ne i kućnu pretragu) ako je to neizbježno potrebno kako bi se radi zaštite ljudi odmah oduzelo vatreno oružje. Ako je potrebno, policajci mogu ući i silom.  Zakon donosi i više kazne za nasilništvo, pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine i ovrhu na novčane socijalne naknade te određuje mjere u slučaju maloljetnih roditelja - piše N1.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025