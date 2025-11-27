Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...

Krajem listopada ove godine 48-godišnji Aleš Šutar stigao je ispred jednog noćnog kluba u slovenskom Novom Mestu. Pozvao ga je sin, kazao mu je kako mu je prijetila skupina pripadnika romske zajednice...

Čim je stigao kraj kluba, mladi Romi su su ga napali. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, od zadobivenih ozljeda Aleš je preminuo...

- Nažalost, morat ćemo pribjeći represivnim mjerama. Takve represivne mjere koje bi djelovale trenutačno nisu predviđene zakonodavstvom. Smatram da je društvena klima drugačija i zbog ovog tragičnog događaja. Te mjere neće biti popularne, promjene će biti oštre... Počinitelj, 21-godišnjak, nije preko noći postao takav kakav je. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao. Sustava koji ga je doslovno odgojio u nekoga tko je iz čiste bahatosti ubio sugrađanina. Da bismo takve ljude preodgojili, bit će potrebna cijela generacija - kazao je nakon ubojstva koje je potreslo Sloveniju tamošnji premijer Robert Golob.

Najavljen je i novi zakon, koji je danas, 27. studenog, stupio na snagu...

- Danas je u Sloveniji na snagu stupio Zakon o nužnim mjerama za osiguravanje javne sigurnosti, tzv. Šutarov zakon, koji zahvaća područja kaznenog, sudskog, socijalnog i drugog zakonodavstva. Zakon je državni zbor usvojio prošlog tjedna, a predložila ga je slovenska vlada nakon napada u Novom Mestu, u kojem je život izgubio 48-godišnji Aleš Šutar - navodi N1.

Zakon između ostalog donosi dodatne ovlasti za postupanje policije na sigurnosno rizičnim područjima, jer će policija, među ostalim, moći koristiti tehnička sredstva za fotografiranje te video i audio snimanje ako su ugroženi život ljudi ili imovina ili postoji vjerojatnost da bi do takve ugroženosti moglo doći.

- Sigurnosno rizično područje, na temelju objektivnih i provjerljivih pokazatelja kao što su stopa kriminaliteta i slično, određuje direktor policijske uprave ili glavni ravnatelj policije; isto vrijedi i za mjeru nadzora, koju određuju pisanim nalogom u pravilu najviše na tri mjeseca. Policija taj nalog u roku od 24 sata od potpisa šalje na ocjenu istražnom sucu okružnog suda, koji ga može potvrditi ili ukinuti - piše N1.

Dalje navode kako će pisani nalog direktora policijske uprave ili glavnog ravnatelja policije biti potreban i za određivanje racije... Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič u srijedu je najavio da će prvo sigurnosno rizično područje odrediti uskoro.

- Zakon policiji omogućuje da do uređenja u sistemskom zakonu, bez sudskog naloga, uđe u tuđi stan, druge prostorije ili prijevozno sredstvo i po potrebi obavi pregled (ali ne i kućnu pretragu) ako je to neizbježno potrebno kako bi se radi zaštite ljudi odmah oduzelo vatreno oružje. Ako je potrebno, policajci mogu ući i silom. Zakon donosi i više kazne za nasilništvo, pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine i ovrhu na novčane socijalne naknade te određuje mjere u slučaju maloljetnih roditelja - piše N1.