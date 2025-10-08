Obavijesti

NALOG IZ VELJAČE

Slovenku (23) s Interpolove tjeralice uhitili u Delnicama

Piše Antonela Šaponja,
Kako navodi policija, nadležni slovenski sud izdao je Europski uhidbeni nalog još u veljači ove godine, i to zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv imovine

Slovenka (23), za kojom je raspisana Interpolova tjeralica, uhićena je u utorak u Delnicama.

Kako su izvijestili iz PU primorsko-goranske, uhićenje je provedeno temeljem Europskog uhidbenog naloga. Kako navodi policija, nadležni slovenski sud izdao je Europski uhidbeni nalog još u veljači ove godine, i to zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv imovine. Uz to, za 23-godišnjakinjom je bila raspisana i međunarodna potraga Interpola.

Nakon dovršetka policijskog postupanja, uhićena slovenska državljanka predana je pritvorskom nadzorniku.

