Obavijesti

News

Komentari 0
PARLAMENT PREUZIMA

Slovenska predsjednica neće nikome dati mandat za sastav vlade: 'Nitko nema većinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar obavijestila je u subotu slovensku javnost da nakon konzultacija s političkim strankama neće nikome dati mandat za sastav vlade jer nitko nema potporu većine

U njezinoj izjavi dodaje se da ne želi ni davati mandat za sastav manjinske vlade te je uputila slovenski parlament da preuzme čitav postupak. Iako je prije nekoliko dana najavila da će nastaviti konzultacije nakon prvog kruga koji nije pokazao da itko ima većinsku potporu u parlamentu, u subotu je objavila da od toga odustaje.

- Objavljujem da završavam konzultacije o kandidatu za sljedećeg premijera. Nakon konzultacija utvrdila sam da nitko nije dobio podršku većine zastupnika u Narodnoj skupštini. Stoga sam danas obavijestila predsjednika Narodne skupštine da ne predlažem kandidata za premijera - izjavila je Pirc Musar.

Svoju odluku objasnila je izostankom međusobnog poštovanja i povjerenja tijekom njezinih konzultacija s parlamentarnim strankama, ocijenivši to lošim znakom za njezinu suradnju s potencijalnom novom vladom.

Drama nakon izbora u Sloveniji: Svi gledaju prema Pirc Musar, tko će prije skupiti 46 ruku?

Ocjenjujući da su na slovenskoj političkoj sceni "poštovanje, poštenje i dobra volja prečesto ustupili mjesto političkim kalkulacijama i kratkoročnim interesima", te da se „tijekom izborne kampanje slušalo jedno, a nakon izbora nešto potpuno drukčije, poručila je da ne želi biti dio takve politike te pozvala parlament da preuzme odgovornost za izbor premijera.

U parlamentu mandatara može predložiti klub zastupnika ili deset poslanika. Za sastavljanje vlade potrebna je većina od 46 glasova u parlamentu i Pirc Musar je ranije objavila da neće davati mandat bez dokaza o većinskoj potpori mandataru u parlamentu.

Slovenska politička drama se zahuktava: Golob u oporbu, Janša spreman za sve scenarije

Tehnički premijer Robert Golob, predsjednik Pokreta slobode, koji je relativni pobjednik izbora, objavio je da ne može prikupiti dovoljnu potporu za formiranje vlade, a Janez Janša, predsjednik Samostalne demokratske stranke (SDS) drži otvorenom mogućnost da formira vladu. Sloboda je relativni pobjednik izbora s 29 zastupnika, jednim više od SDS-a.

Janša je u petak najavio da će ponuditi koalicijski sporazum onima u parlamentu koji podrže prijedlog izmjena zakona o vladi kojim se ukidaju i spajaju ministarstva, a koji podnosi njegova stranka. To se očekuje sljedeći tjedan. Dodao je i da SDS neće formirati vladu pod svaku cijenu.

BURNO U SLOVENIJI 'Koalicija prevaranata neće dugo trajati'

Janša s potporom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokrata (šest zastupnika) i Resni.ce (pet zastupnika) ima više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu koji broji ukupno 90 zastupnika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026