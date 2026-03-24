Izvanredne mjere kod susjeda: Slovenska vojska razvozi gorivo

Piše Iva Tomas,
Uz raspoložive resurse vojnog tankera već surađuju s isporukom goriva i doprinose stabilnijoj opskrbi diljem zemlje - stoji u objavi

Panika zbog moguće nestašice goriva zahvatila je i Sloveniju, gdje su vlasti posegnule za izvanrednim mjerama kako bi stabilizirale opskrbu. U pomoć je uključena i slovenska vojska, čija logistička brigada sudjeluje u distribuciji naftnih derivata diljem zemlje.

Kako je objavljeno na službenim kanalima vojske, u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije pripremljeni su timovi i materijalna sredstva za osiguranje opskrbe građana gorivom. U tu svrhu aktivirane su i posade cisterni za gorivo u sastavu 670. logističke bojne.

Posade su prošle dodatnu obuku te su već raspoređene na terenu, gdje sudjeluju u prijevozu i dostavi goriva. Vojska ističe kako njihove cisterne već doprinose stabilnijoj opskrbi i ubrzavanju isporuka prema benzinskim postajama.

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega. Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

