Slovenski GSS za 24sata: 'Lavinu pretražujemo sondom'. Evo kako ona funkcionira

Nastavljena je potraga, pretražuje se lavina. Vidjet ćemo kakvi će uvjeti biti, nadamo se da će helikopter letjeti, sad lavinu pretražujemo klasično sa sondama, potvrdio nam je dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja, Miha Primc. Drugi je dan potrage za hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu. Hrvate je lavina zatekla u nedjelju kada su se penjali slovenskim Alpama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Zapeli planinari na Everestu idu kroz mećavu | Video: 24sata/Reuters

Ukupno ih je u grupi bilo sedmero, najmanje jedan je mrtav, a za dvojicom se još traga. Lavinska sonda je ključni dio opreme za spašavanje u slučaju lavine. To je dugačka, tanka šipka (obično izrađena od aluminija ili ugljičnih vlakana) koja se sastavlja iz više segmenata i koristi se za pronalaženje zatrpanih osoba ispod snijega. Sonda se koristi nakon što lavinski primopredajnik (detektor) locira približnu poziciju zatrpane osobe. Spasitelji tada sondom probadaju snijeg okomito prema dolje kako bi fizički potvrdili točnu lokaciju unesrećenog. Kada sonda dotakne tijelo, razlika u otporu jasno se osjeti, što omogućuje brzo i precizno spašavanje.

Pretraživanje lavinskom sondom započinje kada lavinski primopredajnik (detektor) suzi područje na kojem se nalazi zatrpana osoba. Nakon toga se koristi sonda kako bi se precizno odredila točna lokacija unesrećenog. Sonda se brzo sastavlja iz više segmenata i postavlja se okomito na površinu snijega. Snijeg se tada probada u pravilnom rasteru, obično svakih 25 do 50 cm, ovisno o situaciji. Spasitelji rade u redovima i pomiču se metodično preko područja. Sonda se gura duboko u snijeg, često do 2 metra ili više, sve dok se ne osjeti drugačiji otpor. Kada sonda dotakne tijelo osobe, osjeti se mekani, elastični otpor, za razliku od tvrdog tla, kamenja ili leda. U tom trenutku sonda ostaje na mjestu, a tim odmah započinje s kopanjem točno na označenoj lokaciji.