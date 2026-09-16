Slovenski SDP-ovac vozio pijan i s krivotvorenom vozačkom u Puli: 'Život nas uči poniznosti'

Svjestan sam ozbiljnosti incidenta u Hrvatskoj kojeg sam izazvao nepromišljenom vožnjom pod utjecajem alkohola i žalim zbog nesreće koja je povrijedila moju obitelj, prijatelje i kolege, zbog čega se iskreno ispričavam, napisao je Denis Sarkić.

24sata su ranije otkrila kako je upravo Sarkić, slovenski političar, muškarac kojeg je istarska policija zaustavila u Puli. Podsjetimo, Sarkić je automobilom upravljao s čak 2,26 promila alkohola u krvi, a policiji je dao krivotvorenu vozačku dozvolu. Prema informacijama izvora bliskih istrazi, Sarkić nije samo zaustavljen i evidentiran tijekom prometne kontrole. Nakon događaja priveden je iza 23 sata, a policijski službenici pri tome su, kako doznajemo, koristili sredstva prisile, odnosno stavili su mu lisice iz preventivnih razloga.

- Surađujem s policijom i ostalim tijelima Republike Hrvatske i poštivat ću njihove odluke. Budući da je proces u Puli još uvijek u tijeku, ne želim javno komentirati. Ostat ću na izvanrednom odmoru dok se ne završi, što sam dogovorio sa šefom Matjaž Nemec. Ovim putem se ispričavam svima zbog svoje greške. Život nas iznova iskušava i svaki dan nas uči poniznosti - napisao je Sarkić na društvenim mrežama.

U automobilu nije bio sam. S njim su se u vozilu nalazili Mark Sarkić i Bojana Puzigaća, visokopozicionirana SDP-ovka u Gradu Buje.