Slovensko veleposlanstvo o napadima za 24sata: 'Nadamo se da će počinitelji biti kažnjeni'

Pažljivo pratimo incidente i državljanima nudimo konzularnu pomoć, u slučaju da je zatraže, poručili su za 24sata iz Veleposlanstva Republike Slovenije u Hrvatskoj.

- U Hrvatsku godišnje dolazi preko 1.7 milijuna slovenskih turista i unatoč određenim medijski ispostavljenim incidentima, to su bili izolirani slučajevi koje ne želimo generalizirati - kažu iz Veleposlanstva.

Dodaju da je im je u interesu da u svakom slučaju budu promptno obaviješteni od strane policije, što kažu, da je i slučaj. Također ističu da je prema njihovim informacijama policija reagirala i identificirala navodne počinitelje.

- Nadamo se da će postupci u vezi s incidentima brzo teći i da će počinitelji biti kažnjeni za nasilje te da će odgovarati i osobe odgovorne za moguće kršenje ostalih propisa koji se odnose na tržište rada, osobito na području osiguranja.

Odgovarajući odaziv i sankcije od strane mjerodavnih hrvatskih organa bit će najbolja preventiva za budućnost, što je za ugled Hrvatske kao sigurne države u kojoj je turizam najbitnija gospodarska djelatnost, od iznimne važnosti - govore iz slovenskog veleposlanstva.

Kažu i da se nadaju da je serija nasilnih incidenata u Istri na zadovoljstvo svih završena.

- Slovenci se u Hrvatskoj tradicionalno dobro osjećaju i rado ovdje provode godišnji odmor. Vjerujemo da će tako i ostati - zaključuju.

Podsjetimo, unazad nekoliko dana u Istri je zabilježeno nekoliko incidenata u kojima su ozlijeđeni slovenski državljani. Prvi se dogodio u Savudriji gdje je grupa zaštitara napala nekoliko slovenskih turista. Drugi se dogodio u Umagu u ugostiteljskom objektu, gdje je također ozlijeđeno ozlijeđeno nekoliko slovenskih turista.