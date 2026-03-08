Slučaj bolnice Karlovac: Mučki sistem za točenje javnog novca u džep doktora koji voli HDZ
Nabava uređaja za magnetnu rezonancu u bolnici Karlovac traje od 2023., a privatna klinika, čiji je predsjednik Miroslav Vukić, u prostorima iste bolnice to radi od 2011. godine, istražuju novinari u novom Expressu
Jeste li tražili od premijera PET/CT za KBC Rijeka pa da imamo u javnom sustavu tu mašinu ili niste? Ako niste, zašto niste?, pitala je prije koji dan Ivana Kekin Alena Ružića, bivšeg ravnatelja riječkog KBC-a, na saborskoj raspravi o prihvatljivosti Ružićeve kandidature, taman je postajao novi ministar socijale. Ali se rasprava povela u smjeru afere Medikol.