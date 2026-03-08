Obavijesti

SKANDAL U ZDRAVSTVU PLUS+

Slučaj bolnice Karlovac: Mučki sistem za točenje javnog novca u džep doktora koji voli HDZ

Piše Bojana Mrvoš,

Nabava uređaja za magnetnu rezonancu u bolnici Karlovac traje od 2023., a privatna klinika, čiji je predsjednik Miroslav Vukić, u prostorima iste bolnice to radi od 2011. godine, istražuju novinari u novom Expressu

Jeste li tražili od premijera PET/CT za KBC Rijeka pa da imamo u javnom sustavu tu mašinu ili niste? Ako niste, zašto niste?, pitala je prije koji dan Ivana Kekin Alena Ružića, bivšeg ravnatelja riječkog KBC-a, na saborskoj raspravi o prihvatljivosti Ružićeve kandidature, taman je postajao novi ministar socijale. Ali se rasprava povela u smjeru afere Medikol.

Iranci izabrali vrhovnog vođu. Trump: 'Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati'
Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
I u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prolazno više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito na jugu zemlje, gdje postoji mala vjerojatnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na otocima.
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

