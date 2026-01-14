Slučaj Bujica: Bujaneca o otkazu informirala supruga, on prozvao Radića, a Z1 ostao bez sredstva

Višegodišnjoj suradnji Velimira Bujaneca i Z1 televiziji došao je kraj. Protekle subote desna medijska i politička scena iznenadila se iznenadnim otkazivanjem emisije 'Bujica' koju je Bujanec godinama uređivao.

- Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije - navodilo se u obavijesti Z1 televizije na njihovoj Facebook stranici

O razlozima prekida suradnje progovorio je i sam Bujanec tijekom gostovanja u desničarskom Podcastu Velebit.

- To je pitanje za Z1 televiziju. Nisi bili dovoljno jasni u svojoj Facebook objavi. Ni ne znam tko je dao odgovor jer u dopisu koji je objavljen javno, koji je bio korektan moram reći, ali nepotpun i nepotpisan. Iz njega nismo saznali previše, čak štoviše, meni je žao, da nakon što si godinama s nekim, i dijeliš i dobro i zlo, i veselje i tugu, i jad i sreću, i taj osjećaj borbe, ali bez grižnje u želucu. Zato što ti se stvarno nitko previše ne miješa u posao, jednostavno, nitko nije razgovarao sa mnom - rekao je Bujanec.

Sporna objava o Thompsonu

O raskidu suradnje informirala ga je supruga ujutro uz riječi "Dobio si otkaz".

- Ljudi s kojima sam provodio dane, dobro i zlo, nisu mi se ni javili - ogorčen je Bujanec.

Tvrdi da je nad njim izvršena prisila kroz prijetnje raskidom suradnje. Kao povod je naveo objavu na privatnom Facebook profilu u kojoj je podržao navijače Dinama i Hajduka nakon kazni izrečenih zbog potpore Marku Perkoviću Thompsonu i isticanja pozdrava u kontekstu pjesme Bojna Čavoglave.

- Iste sam večeri dobio poziv "Ili ćeš se maknuti ili prekidamo suradnju". Dobio sam još 20 poziva, a osoba koja je zvala bila je tek puki izvršitelj.

Ranije se pojavila priča da je Mario Radić, bivši član DP-a i šef DOMiNO stranke utjecao na ukidanje emisije. Voditelj je Bujanca upitao je li Radić, kako se priča u kuloarima, vlasnik Z1 televizije ili Miljenko Ćurić, kako se navodi u Sudskom registru.

Zagreb: Izborni stožer predsjedničke kandidatkinje Branke Lozo u hotelu Aristos | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sam Radić je cijeli slučaj kratko prokomentirao za Večernjak. Demantirao je tvrdnje o mogućem vlasništvu Z1 televizije.

- Ja se s Bujancem u zadnjih šest mjeseci nisam nijednom čuo - poručio je.

Bujanec je odgovorio da ako institucije postupe po zakonu, da lako mogu saznati “tko je koga zvao telefonom".

- Neki se, kažu, nisu sa mnom čuli šest mjeseci. Pa kakva je to situacija, pitaju drugi ljudi, kad si s nekim svaki dan, kad mu pišeš govore, kad mu radiš filmiće kao Leni Riefenstahl Führeru, kad si mu spreman dati život jer smatraš da je njegov motiv ispravan, zašto mi se netko ne javi šest mjeseci? - referirao se na Radića Bujanec.

Bujanec: Z1 je bila pod raznim pritiscima

Smatra da mu je bilo neugodno pogledati ga u oči i reći "čuj, ne smiješ više raditi na televiziji koju sam ja ili kontrolirao ili još uvijek kontroliram".

Foto: IVC

Bujanec je u razgovoru za Velebit istaknuo da je Z1 bila pod raznim pritiscima.

- Nije točno da su razlog ukidanja emisije bile sudske tužbe protiv mene. To je jedna televizija gdje direktorica programa bude meni u bubici upravo da ne bi bilo tužbi i kazne Agencije za elektroničke medije (AEM) kojima smo bili izloženi samo zbog mene - rekao je.

Na kraju emisije je rekao da postoje investitori koji će uložiti u projekt nove televizije.

- Zvala bi se 'HR TV' i na njoj bi se emitirala 'Bujica'. Bila bi to hrvatska verzija Fox Newsa - zaključio je Bujanec.

Agencija ukinula sredstva zbog prijave

Agencija za elektroničke medije (AEM) potvrdila je da je Z1 televiziji zbog kršenja zakona pozdravom "Za dom spremni" u emisiji 'Bujica' bila odbačena prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za pluralizam medija, ali i prijava Televizija Slavonije i Baranje, nakladnika STV-a.

Odlukom o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija od 3. travnja 2025. prijave trgovačkih društava Televizija Slavonije i Baranje d.o.o. i Z1 Televizija d.o.o. odbačene su zbog toga što su navedenim trgovačkim društvima izrečene mjere privremenog oduzimanja koncesija i to odlukom Vijeća za elektroničke medije (VEM) na sjednici održanoj 18. siječnja 2024.", ističe se u odgovoru AEM-a Hini.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

VEM je tada utvrdio kako je emitiranjem emisije 'Bujica' došlo do kršenja odredbe članka Zakona o elektroničkim medijima (ZEM) kojom je propisano kako je audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja i, naročito, antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.