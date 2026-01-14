Z1 nije jedina: Zbog “Bujice” još jedna televizija isključena iz natječaja AEM-a, poznat razlog

"Odlukom o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija od 3. travnja 2025. prijave trgovačkih društava Televizija Slavonije i Baranje d.o.o. i Z1 Televizija d.o.o. odbačene su zbog toga što su navedenim trgovačkim društvima izrečene mjere privremenog oduzimanja koncesija i to odlukom Vijeća za elektroničke medije (VEM) na sjednici održanoj 18. siječnja 2024.", ističe se u odgovoru AEM-a Hini.

VEM je tada utvrdio kako je emitiranjem emisije “Bujica” došlo do kršenja odredbe članka Zakona o elektroničkim medijima (ZEM) kojom je propisano kako je audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja i, naročito, antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Konkretno, radilo se o korištenju pozdrava "Za dom spremni" u emisiji „Bujica“ 8. prosinca 2023., a izrečena je sankcija privremenog oduzimanja koncesije na razdoblje od četiri sata.

VEM kao medijski regulator ističe da se, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, novac iz navedenog Fonda ne može dodjeljivati pružateljima medijskih usluga kojima je Vijeće privremeno oduzelo koncesiju i/ili izreklo opomenu u prethodna 24 mjeseca i/ili onima koji su u prethodna 24 mjeseca, računajući od dana objave natječaja prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona. Naravno, pravo na novac iz Fonda za pluralizam medija, nemaju ni oni koji nemaju statut medija.

"Budući da je odluka o privremenom oduzimanju koncesije nakladnicima Z1 televizija d.o.o. i Televizija Slavonije i Baranje d.o.o. donesena 18. siječnja 2024. godine, navedeni nakladnici moći će se javiti na novi natječaj Fonda", zaključili su iz AEM-a potvrdivši da je novi natječaj već u pripremi.

Z1 i TV Slavonije i Baranje dobile više od 150 tisuća eura iz Fonda za pluralizam 2023.

Razloge za obustavu emitiranja "Bujice" na Z1 televiziji, samo nekoliko dana prije isteka roka u kojem se nakladniku te televizije onemogućuje sudjelovanje u natječaju za novac iz Fonda za pluralizam medija, u AEM-u nisu komentirali.

S druge strane, Z1 televizija u subotu je izvijestila da, nakon višegodišnje suradnje, obustavlja emitiranje televizijske emisije "Bujica" voditelja Velimira Bujanca navodeći kao razlog nepovoljne financijske okolnosti i pravni pritisak uzrokovan nizom sudskih tužbi i povezanim visokim troškovima.

"Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije", navodilo se u obavijesti Z1 televizije na njihovoj facebook stranici.

Uz to, sa Z1 televizije posebno su istaknuli da im je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. "Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi ostvarila u redovnim okolnostima, ostvarila te je sve navedeno dodatno otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije, isticalo se u obavijesti Z1.

Konkretno, prema podacima na temelju odluke AEM o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023., Z1 Televiziji je tada bilo dodijeljeno nešto više od 71.000 eura za više njihovih projekata, odnosno programskih formata, uključivši i "Povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskog rata" i "Branitelje danas", a Televiziji Slavoniji i Baranje bilo je ukupno dodijeljeno nešto više od 79.000 eura.

Miroslav Edvin Habek