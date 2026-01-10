Obavijesti

Z1 UKINIO 'BUJICU'

Mario Radić demantirao da stoji iza ukidanje emisije 'Bujica'...

Mario Radić demantirao da stoji iza ukidanje emisije 'Bujica'...
Zagreb: Stranka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) održala je sabor | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ja se s Bujancem u zadnjih šest mjeseci nisam nijednom čuo, poručuje Radić...

Admiral

Z1 televizija objavila je u subotu da se emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na njihovoj televiziji.

-  Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije - napisali su u priopćenju. Dodali su da je uz to, Z1 televiziji na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica - poručili su sa Z1 i dodali:

- Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije. Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali.

OBJAVILI PRIOPĆENJE Z1 je ukinuo TV emisiju Bujica
Z1 je ukinuo TV emisiju Bujica

Posebnu zahvalu uputili su cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u taj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice žele poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama.

Ta vijest je potaknula niz teorija zavjera u desnim kuloarima. U nekim od tih teorija nagađalo se kako je Bujici presudio Mario Radić, predsjednik stranke DOMiNO, kojega se godinama spominje kao glavnog financijera i stvarnog vlasnika televizije Z1, i to za račun Andreja Plenkovića, u čiju Vladu DOMiNO i ne krije da bi želio ući, piše Večernji list.

Radić ove teorije odbacuje i demantira da je, bilo prikriveni vlasnik bilo glavni financijer ove televizije. Jednako tako, tvrdi da su priče kako je Bujanec na njegovu "daljinskom upravljaču" čista laž. "Ja se s Bujancem u zadnjih šest mjeseci nisam nijednom čuo", rekao je Radić za VL.

TOMISLAV KLAUŠKI Zašto desničari ne dižu histeriju zbog stranca koji je nožem ubio konduktera u Italiji? Jer je Hrvat
Zašto desničari ne dižu histeriju zbog stranca koji je nožem ubio konduktera u Italiji? Jer je Hrvat

