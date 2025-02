Što sad čeka Josipa Dabru?

Odluka o skidanju imuniteta saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri još nije napustila Sabor. Naime, Hrvatski sabor jutros je glasovao o skidanju imuniteta Dabri, kako je na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) predložilo saborsko Mandatno imunitetno povjerenstvo (MIP).

Prijedlog da se odobri skidanje imuniteta radi vođenje kaznenog postupka protiv Dabre zastupnici su podržali jednoglasno sa 107 glasova, dok su prijedlog skidanja imuniteta radi lišenja slobode i određivanja istražnog zatvora usvojili većinom glasova, sa 99 glasova za i 7 protiv.

Skidanje imuniteta Dabri zatražio je DORH radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari, te zbog određivanja istražnog zatvora.

Odluka sada iz Sabora ide u DORH, a DORH to pušta u Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, koje vodi predmet. S tim idu pred suca istrage koji onda odlučuje jesu li se ispunili uvjeti da Dabro ide u istražni zatvor na 30 dana.

Ako ode u istražni zatvor, može izaći i prije 30 dana, ovisno o tome koliko brzo ODO završi istragu.

Pošta iz Sabora ide dva puta dnevno, no postoje slučajevi hitnosti, kao što je to u slučaju Dabre. Za to se zove poseban kurir koji odmah nosi Odluku u instituciju za koju je namijenjena.

Dabro je u izjavi za novinare poručio da je spreman za istražni zatvor i najavio da neće svoj saborski mandat staviti u mirovanje.

- Josip Dabro danas sa smiješkom i zadovoljstvom odlazi u istražni zatvor da riješimo ovaj problem. Molim da kad budem danas ili sutra pred sucem da mi odredi maksimalnu kaznu pritvora, neka izvole, ali Dabro mandat ne da nikome - dodao je. Najavio je da ide u Slavoniju.

Podsjetimo, Dabro je prije nešto više od mjesec podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede nakon objave u medijima snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, nakon čega su protiv njega pokrenuti izvidi. Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji navode da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.