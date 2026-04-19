Slučaj Emile: Šišmiši, buhe i novi tragovi koji vode do štala. Analiziraju DNK cijelog sela

Gotovo tri godine nakon što je dvogodišnji Emile Soleil 8. srpnja 2023. nestao u zabačenom alpskom selu Haut-Vernet, misterij koji je potresao Francusku i dalje je neriješen. Ipak, istraga je posljednjih mjeseci dobila novi zamah. Otkriće dječakovih posmrtnih ostataka u ožujku 2024. donijelo je obitelji bolno razrješenje, ali je istražiteljima otvorilo niz novih pitanja. Uvjereni su da je u smrt dječaka upletena treća osoba, a najnoviji tragovi pronađeni na odjeći usmjeravaju ih prema poljoprivrednim objektima u okolici, dok ponašanje i izjave članova obitelji, posebice djeda, i dalje izazivaju sumnju.

Pokretanje videa... 01:06 Šokantni obrat u Francuskoj: Baka i djed ubili su malenog Emilea? | Video: 24sata/reuters

Iako su se mještani i obitelj uglavnom zavili u šutnju, nedavna svjedočanstva emitirana na francuskoj televiziji TF1 otkrila su nove, uznemirujuće detalje. Najpotresnija je ispovijest planinarke Sadije, žene koja je pronašla dječakove kosti. Stojeći na mjestu otkrića, opisala je traumatičan trenutak.

​- Bilo je to šokantno za mene. Tamo, na tlu, bila je lubanja. Našla sam je nasred puta, potpuno bijelu, čistu - ispričala je pokazujući na tlo. Odmah je, kaže, znala o kome se radi.

​- Rekla sam: "To je on, to je Emile." Jer živimo u Vernetu, jer je dijete nestalo, brzo povežete stvari. Znam da je to on - prisjetila se.

U šoku i strahu, pažljivo je podigla lubanju kako bi je odnijela žandarima, bojeći se da bi je vjetar mogao odnijeti.

​- Osjećala sam mučninu, gađenje, odbojnost i strah. Trčala sam, trčala, trčala i trčala, stigla kući i onda telefonirala - dodala je.

Emile Soleil imao je dvije i pol godine kad je nestao u selu gdje mu žive djed i baka 8. srpnja 2023. godine | Foto: Obiteljska fotografija

Tragovi vode do štala i sjenika

Otkriće posmrtnih ostataka osam mjeseci nakon što je dječak nestao - prvo lubanje, a zatim i odjeće razbacane stotinjak metara dalje - pokrenulo je lavinu vještačenja. Tužitelj Jean-Luc Blachon potvrdio je da se tijelo nije raspalo u odjeći u kojoj je pronađeno, što ukazuje da su ostaci premješteni nedugo prije nego što ih je planinarka pronašla. Forenzička analiza otkrila je da je Émile pretrpio "snažan udarac u lice", no ostaje nejasno je li ozljeda bila namjerna ili posljedica nesreće.

Najnovije informacije koje je objavio TF1 dodatno kompliciraju slučaj. Na dječakovoj odjeći pronađeni su tragovi ptičjih parazita, konkretno buha koje obitavaju na peradi, izmet šišmiša te fragmenti poljoprivrednog konopca. Ovi nalazi snažno upućuju na to da je Emileovo tijelo neko vrijeme možda bilo pohranjeno u ili blizu poljoprivrednog objekta.

​- Izvan samog središta sela, postoje izoliranije kuće i poljoprivredna zemljišta na kojima se nalazi niz zgrada, štala i sjenika - izjavio je Julien Pinelli, odvjetnik Emileove bake.

Foto: Infografika: ChatGpt

​- S obzirom na to da govorimo o ostacima dvogodišnjeg djeteta ostavljenim na određenom mjestu, možemo se zapitati nije li tijelo bilo u jednom od tih skladišta - dodao je.

Ovi dokazi ponovno su oživjeli i jednu od prvih teorija - da je dječaka udario poljoprivredni stroj. U međuvremenu, dvije i pol godine nakon pronalaska tijela dvoipolgodišnjeg dječaka suci zaduženi za istragu odlučili su pokrenuti veliku kampanju uzorkovanja DNK, pisao je Express. Genetski materijal oko stotinu ljudi koji su bili prisutni u blizini sela Haut-Vernet, u regiji Alpes-de-Haute-Provence, 8. srpnja 2023., bit će prikupljen i uspoređen s određenim elementima spisa.

Čudna izjava bake: 'Gospodin odlučuje, a ne helikopter'

U fokusu istrage od samog početka nalazi se i obitelj, a posebno djed Philippe Vedovini. Njegov profil intrigira istražitelje: otac desetero djece, tradicionalni katolik i zagovornik strogog, "starinskog" odgoja. Prije nekoliko godina bio je ispitan zbog navodnog nasilja u jednom vjerskom internatu gdje je bio izviđački vođa. Iako protiv njega nikada nije podignuta optužnica, ni u tom slučaju ni u slučaju smrti unuka, njegovo ponašanje tijekom potrage za Emileom ostavilo je mještane u čudu.

Neki od njih prisjetili su se kako su djed i baka djelovali smirenije od svih ostalih uključenih u potragu. Prema njihovim riječima, Philippe Vedovini je navodno izjavio: "- To se moralo dogoditi, taj klinac je radio što je htio -". Njegova supruga Anne, dok ju je jedan od istražitelja tješio spominjući potragu helikopterom, odgovorila je: "Gospodin odlučuje, a ne helikopter".

Opsežna rekonstrukcija nestanka sa 17 sudionika, uključujući pet članova obitelji, održana je samo dva dana prije pronalaska kostiju. Potvrđeno je da su dvojica susjeda vidjela dječaka kako sam silazi niz glavnu cestu, a nedugo zatim tuda je prošao i djed, tražeći ga. U ožujku ove godine, djed, baka i dvoje njihove odrasle djece privedeni su na ispitivanje zbog sumnje na ubojstvo i prikrivanje tijela, no pušteni su zbog nedostatka dokaza.

Rekonstrukcija ključnih sati

Na temelju dostupnih informacija, ovako je izgledao dan Emileovog nestanka.

8. srpnja 2023., 17:15 sati: Dvojica susjeda posljednji put vide Émilea kako sam hoda ulicom u blizini kuće bake i djeda, nakon što se probudio iz popodnevnog sna.

Oko 17:20 - 17:30: Smatra se da je dječak nestao u ovom ključnom razdoblju od desetak minuta, nakon što je izmakao nadzoru odraslih.

18:12: Baka i djed obavještavaju žandarmeriju o nestanku unuka.

18:40: Na teren izlaze prvi istražitelji i započinje masovna potraga u koju se uključuju policajci, vatrogasci, psi tragači, helikopter, dronovi i stotine mještana. Idućih tjedana policija je zaplijenila bicikle i prikolicu za konje iz djedove kuće te uzela DNK uzorke kako bi ih usporedila s tragovima nađenim na dječakovoj odjeći. No svaki novi detalj samo produbljuje sumnje. Dvije godine i osam mjeseci nakon nestanka, tko je ubio dječaka i dalje je misterij.

* uz korištenje AI-ja