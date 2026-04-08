SLUČAJ GLIGO BEACH Američki arhitekt priznao krivnju. Ubio je osam žena: Sve ih je zadavio...

Njujorški arhitekt Rex Heuermann priznao je krivnju za ubojstva osam žena na području Long Islanda, uključujući Sandru Costillu, Valerie Mack, Jessicu Taylor, Maureen Brainard-Barnes, Melissu Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello i Karen Vergatu. Riječ je o jednom od najpoznatijih slučajeva serijskih ubojstava u SAD-u, povezanom s područjem Gilgo Beacha.

Pred sudom je 62-godišnji Heuermann bez vidljivih emocija odgovarao na pitanja tužiteljstva. Potvrdio je da je svaku od žrtava ubio davljenjem te njihova tijela ostavio u blizini plaže. Tijekom izlaganja, članovi obitelji žrtava u sudnici bili su na rubu sloma, a povremeni jecaji prekidali su tišinu dok je optuženi izgovarao kratke odgovore.

Tužitelji navode kako su ubojstva počinjena između 1993. i 2010. godine te da su bila pažljivo i metodično planirana. Ključni dokaz u slučaju bila je DNK analiza koja je povezala Heuermanna s mjestima zločina.

U sklopu nagodbe s tužiteljstvom, Heuermann je priznao krivnju kako bi izbjegao daljnje suđenje. Prihvatio je više doživotnih kazni zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Također se odrekao prava na žalbu.

Uhićen je u srpnju 2023. godine ispred svog ureda na Manhattanu, a izricanje presude zakazano je za 17. lipnja.

Potresne scene u sudnici

Tijekom ročišta sudac je od Heuermanna zatražio da se formalno izjasni o svakoj točki optužnice, na što je on odgovorio potvrdno. Nije se okretao prema publici niti pokazivao reakcije prema obiteljima žrtava.

Supruga i kći optuženog također su bile prisutne u sudnici. Prema pisanju BBC-a, bile su vidno suzdržane.

Inače, sve do današnjeg dana taj arhitekt poricao je da stoji iza ubojstava, a suđenje mu je bilo zakazano za rujan. Nije jasno zašto je odlučio promijeniti iskaz, no preokret dolazi nakon što su tužitelji objavili da su pronašli dodatne, još snažnije dokaze koji ga povezuju sa zločinima.

Okružni tužitelj okruga Suffolk Raymond Tierney ranije je izjavio kako su istražitelji pronašli dokument za koji vjeruju da ga je Heuermann koristio pri planiranju zločina. Dokument je sadržavao stupce označene kao 'problemi' i 'zalihe', a među navedenim 'problemima' bili su DNK, tragovi guma i mrlje krvi. Također su navedene metode ubojstava koje je navodno istraživao te lekcije iz prijašnjih zločina.

Detalji nagodbe između Heuermanna i tužiteljstva zasad nisu javno objavljeni, a sudac će tek trebati odobriti uvjete pod kojima je priznao krivnju.