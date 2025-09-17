Slučaj Maddie McCann: Glavni osumnjičenik za nestanak curice izašao iz zatvora u Njemačkoj

Christian Brückner, osuđeni seksualni prijestupnik i glavni osumnjičenik u jednom od najpoznatijih slučajeva nestalih osoba na svijetu, pušten je iz njemačkog zatvora nakon odslužene kazne za nepovezani zločin. Brücknera je iz zatvora Sehnde kod Hannovera odvezao njegov odvjetnik, a policija je potvrdila da je napustio ustanovu, iako nije bio vidljiv u automobilu. Po izlasku iz zatvora dobio je elektroničku nanogicu.

Christian Brückner (49) njemački je državljanin s dugom i teškom kriminalnom poviješću koja seže još u tinejdžerske dane. Njegov dosje uključuje više od desetak osuda za provale, krađe, trgovinu drogom te, najozbiljnije, seksualno zlostavljanje djeteta.

Upravo je odslužio punu sedmogodišnju kaznu u zatvoru u Sehndeu, na sjeveru Njemačke, zbog brutalnog silovanja 72-godišnje američke državljanke 2005. godine. Taj se zločin dogodio u Praia da Luzu, istom ljetovalištu u portugalskoj regiji Algarve iz kojeg je 18 mjeseci kasnije, 3. svibnja 2007., nestala trogodišnja Madeleine. Brückner je između 1995. i 2007. povremeno živio u Algarveu, gdje je, prema sudskim spisima, provaljivao u hotele i turističke apartmane te radio kao majstor za održavanje bazena.

Osuđivan je, među ostalim, za seksualno zlostavljanje djece 1994. i 2016. godine. Godinama je živio u Algarveu, a u razdoblju između 2000. i 2017. redovito je boravio u okolici Praia da Luz.

Nestanak trogodišnje Madeleine McCann 2007. godine potresao je svijet. Djevojčica je s braćom i sestrama spavala u apartmanu dok su njezini roditelji, Kate i Gerry McCann, večerali u obližnjem restoranu. Unatoč opsežnim istragama u Portugalu, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, djevojčica nikada nije pronađena, a slučaj i dalje ostaje otvoren.

Njemačko tužiteljstvo imenovalo je Brücknera glavnim osumnjičenikom 2020. godine, šokiravši javnost i dajući novu nadu istrazi koja je godinama tapkala u mjestu. Iako protiv njega nikada nije podignuta optužnica za nestanak Madeleine, istražitelji vjeruju da posjeduju značajne posredne dokaze.

Glavni među njima su podaci s njegovog mobilnog telefona koji ga smještaju u neposrednu blizinu apartmana obitelji McCann u vrijeme nestanka djevojčice. Uz to, postoje i svjedoci koji tvrde da im je Brückner priznao zločin. Njegov bivši prijatelj, Helge B, na suđenju je izjavio da mu je Brückner rekao kako djevojčica "nije vrištala", no kredibilitet tog svjedoka je doveden u pitanje.

Dok njemački tužitelji slučaj tretiraju kao istragu ubojstva, vjerujući da Madeleine nije živa, njihovi britanski kolege iz Scotland Yarda i dalje vode istragu o nestaloj osobi u sklopu operacije "Grange". Slučaj Madeleine McCann, koja bi danas imala 22 godine, i dalje je aktivan. Madeleinein nestanak, gotovo dva desetljeća kasnije, i dalje je misterij. Roditelji djevojčice, Kate i Gerry McCann, nikada nisu odustali od potrage.