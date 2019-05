Slučaj Maddie: Novi sumnjivac pedofil i trostruki ubojica djece

Novi obrat u slučaju Madeleine McCann, najtraženije djevojčice na svijetu koja je nestala iz apartmana u portugalskom turističkom naselju Praia da Luz u svibnju 2007. godine. Fotorobotu kojeg su u Scotland Yardu izradili uz pomoć četvero svjedoka, koji su vidjeli dva muškarca sumnjivog ponašanja u Praiji da Luz na dan kad je nestala Maddie, odgovara 48-godišnji Nijemac Martin Ney, pedofil i trostruki ubojica djece. Navodno je u to vrijeme boravio u Portugalu.

Zasad se ne zna identitet drugog muškarca čiji su fotorobot također izradili i ne zna se je li i kako povezan s Neyem, ali je sasvim sigurno viđen na dan nestanka u Praiji da Luz.

Prema navodima The Suna, njemački monstrum je jedan od dvojice sumnjivaca u istrazi i istražitelji koji godinama rade na slučaju razgovarat će s njim iza rešetaka.

Naime, Martin Ney osuđen je 2012. godine, tri godine nakon Maddiena nestanka, na doživotni zatvor jer mu je dokazano da je oteo, zlostavljao i potom ubio trojicu dječaka: 13-godišnjeg Stefana Jahra 1992. godine, osmogodišnjeg Dennisa Rostela 1995. te Dennisa Kleina 2001. Priznao je i 40 slučajeva brutalnog silovanja djece. Gotovo sve žrtve pronalazio je u školskim kampovima ili domovima za učenike, kad bi bili bez nadzora roditelja.

Pedofil Martin Ney (48) ubio je najmanje tri dječaka i silovao tko zna koliko djece

Fotorobot izrađen uz pomoć svjedoka koji su vidjeli muškarca sumnjiva ponašanja ispred apartmana obitelji McCann na dan kad je nestala Maddie

Njemački istražitelji vjeruju da je Hey ubio najmanje još jedno dijete, jer je njegov zatvorski kolega prijavio kako mu je priznao ubojstvo 10-godišnjeg francuskog dječaka Jonathana Couloma, ali tijelo nikad nije pronađeno, nikakvog dokaza osim 'cimerove' prijave nije bilo i taj mu zločin nikad dokazali. Jonathan je otet u kampu Saint Brevin les Pinsu u Francuskoj 2004. godine.

Nisu mu uspjeli dokazati ni ubojstvo dječaka Nickyja Verstappena dok je boravio u Nizozemskoj 1998. a bio je osumnjičenik i u slučaju nestanka njemačkog dječaka Reneea Hassea u Portugalu 1996. godine.

Kako piše The Sun, jezivi "timeline" Heyevih ubojstava - onih koja su mu dokazana i onih za koje istražitelji sumnjaju da ih je počinio, ali mu nisu uspjeli dokazati - kreće 1992. (Stefan Jahr) i ponavlja se svake tri godine: 1995. (Dennis Rostel), 1998. (Nicky Verstappen?), 2001. (Dennis Klein), 2004. (Jonathan Coulom?) ... I u tom nizu 2007. oteta je Maddie.

U njemačkim medijima je dobio jezivi nadimak "Maskirani čovjek" jer su mu u kompjutoru pronašli prepiske s ostalim pedofilima u kojima je, pod imenom GerdX, opisivao kako je otimao djecu: maskirao bi se i iskakao iz žbunja kad bi vidio dječaka koji bi mu se svidio. Nosio je 'fantomku' preko lica, nož u ruci i, osim počinjenih ubojstava, silovao je još najmanje 40-ero djece.

Njemački monstrum Hey nekoliko puta je boravio u Portugalu i Algarveu, regiji gdje je nestala Maddie. Prvi put još devedesetih godina.

Glasnogovornik obitelji McCann potvrdio je engleskim medijima da je Ney u fokusu istrage, koja traje već 12 godina i na koju je potrošeno gotovo 13 milijuna eura. Zasad bez rezultata.

- To bi mogao biti on, Neyev profil odgovara počinitelju: tražimo nekoga tko je predator, pedofil i stranac u Portugalu. Postoji jako puno razloga zašto policija s kredibilitetom sumnja da bi on mogao biti počinitelj. Ono što sigurno znamo, Neya su već jednom ispitivali u istrazi o Maddie, ali on je negirao da zna bilo što o tome - rekao je glasnogovornik Clarence Mitchell.

Zašto vjeruju da je počinitelj stranac? Nedavni Netflixov dokumentarac o Madeleine McCann otkrio je propuste istrage portugalske policije, između ostalog da se godinama nije znalo da je maskirani pedofil u 28 slučajeva ulazio u apartmane turista u Praiji da Luz baš 2007. - iste godine kad je nestala Maddie. Preko lica je navodno nosio kiruršku masku, a u nekoliko navrata razgovarao je sa žrtvom. Jedno dijete je na engleskom pitalo: "Jesi li to ti, tata?" A on je u mraku odgovorio: "Yes". Na temelju iskaza žrtava utvrdili su da je govorio engleski, ali sa stranim naglaskom. Nikad nije pronađen.