Slučajnost? Pregazili Rusa koji je razvio opasni nervni otrov...

Ruski znanstvenik pregažen je autom u blizini svojeg doma, svega nekoliko dana nakon što je izjavio da je radio na razvoju Novičoka, nervnog otrova koji je u Velikoj Britaniji zamalo ubio bivšeg ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju.

Znanstvenik Vladimir Uglev (71) prebačen je u bolnicu u njegovom rodnom gradu Anapu u utorak, nakon što ga je na pješačkom prijelazu udario automobil.

Od udarca je zadobio ozlijede glave, desne ruke i noge. Njegovo je stanje stabilno, a liječnici čekaju rezultate pretraga glave. Uglev je za The Bell izjavio da je prelazio cestu kada je primijetio da automobil ne usporava. Počeo je trčati i zamalo uspio pretrčati cestu, no automobil ga je ipak udario. Da ne završi pod kotačima, odskočio je na haubu automobila i glavom udario u vjetrobransko staklo.

