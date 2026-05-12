Već godinama pratimo entuzijaste koji u školama, preko raznih udruga i organizacija, na fakultetima i sveučilištima, ustrajno rade s mladima, poučavaju ih, “bruse”, guraju, potiču, usađuju u njih disciplinu i znanje
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Slušajte pobjednike. Onda ćemo imati sjajne generacije
Još je mjesec dana do kraja nastavne godine. Ovo je vrijeme rezervirano za završna natjecanja u domaćim i međunarodnim vodama te prebrojavanje medalja, koje naši učenici donose i više nego sportaši. Osam medalja za informatičare iz Rijeke na državnoj razini, oba hrvatska tima među deset najboljih na Prirodoslovnoj olimpijadi zemalja EU, sjajni rezultati učenika na LiDraNu, WorldSkills Croatia. Najbolji učenici uskoro će primiti i Oskare znanja, nagrade za najbolje mature...
