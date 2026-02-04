Obavijesti

LUCHA 1 I LUCHA 2

Slušaju nas? Rusi presreli desetak europskih satelita

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Roscosmos

Već nekoliko godina vojne i civilne svemirske vlasti na Zapadu prate aktivnosti Lucha-1 i Lucha-2, dvaju ruskih objekata koji su u orbiti izveli niz ponovljenih sumnjivih manevara

Admiral

Europski sigurnosni dužnosnici vjeruju da su dva ruska svemirska vozila presrela komunikacije najmanje desetak ključnih satelita iznad europskog kontinenta, piše Financial Times.

Prema procjenama dužnosnika, ta vjerojatna presretanja — o kojima se dosad nije izvještavalo — ne nose samo rizik kompromitiranja osjetljivih informacija koje sateliti prenose, već bi Moskvi mogla omogućiti i manipulaciju njihovim putanjama ili čak njihovo rušenje.

Ruska svemirska vozila tijekom posljednje tri godine znatno su intenzivirala praćenje europskih satelita, u razdoblju visokih napetosti između Kremlja i Zapada nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom opsegu.

Već nekoliko godina vojne i civilne svemirske vlasti na Zapadu prate aktivnosti Lucha-1 i Lucha-2 — dvaju ruskih objekata koji su u orbiti izveli niz ponovljenih sumnjivih manevara.

Oba su se vozila rizično približavala nekima od najvažnijih europskih geostacionarnih satelita, koji djeluju visoko iznad Zemlje i opslužuju Europu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i velike dijelove Afrike i Bliskog istoka.

Prema orbitalnim podacima i opažanjima teleskopa sa Zemlje, sateliti su se zadržavali u njihovoj blizini tjednima, osobito tijekom posljednje tri godine. Od lansiranja 2023. godine, Luch-2 se približio 17 europskih satelita.

„Oba satelita sumnjiče se da obavljaju ‘sigint’ [signals intelligence] aktivnosti“, izjavio je general-bojnik Michael Traut, zapovjednik svemirskog zapovjedništva njemačke vojske, za Financial Times, referirajući se na praksu zadržavanja u blizini zapadnih komunikacijskih satelita.

Visoki europski obavještajni dužnosnik rekao je da su vozila Luch gotovo sigurno namijenjena pozicioniranju unutar uskog stošca podatkovnih snopova koji se odašilju sa zemaljskih postaja prema satelitima.

Dužnosnik je izrazio zabrinutost da su osjetljive informacije — osobito zapovjedni podaci za europske satelite — nešifrirane, jer su mnogi sateliti lansirani prije mnogo godina, bez naprednih ugrađenih računala ili mogućnosti enkripcije.

To ih čini ranjivima na buduće ometanje — ili čak uništenje — nakon što neprijateljski akteri zabilježe njihove zapovjedne podatke.

