Službeni profil Vedrane Rudan: 'Otišla je na mjesto bez signala'

Na službenoj Facebook hrvatske književnice Vedrane Rudan u utorak je pisalo:

- Vedrana je otišla na područje bez signala.

Vedrana Rudan otvoreno je govorila i pisala o svojoj bolesti i borbi s karcinomom žučnih kanalića. O svom zdravstvenom stanju pisala je bez uljepšavanja, baš kao što je tijekom cijele karijere otvoreno govorila o temama o kojima su drugi često šutjeli. U jednom od posljednjih tekstova, naslovljenom „Što zaista želim?“, opisala je koliko joj je bolest promijenila svakodnevni život. Pisala je da više ne hoda, da koristi kolica, da joj se tresu ruke, da teško govori i da joj je vid zamućen.

- Umirem, sporo ide... - napisala je tada Rudan.

Tijekom gostovanja u emisiji "Nedjeljom u 2" rekla je:

- Vi hoćete da ja plačem u ovoj emisiji jer ja umirem. Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.

Ovo je druga objava na njezinoj službenoj stranici. Ispod obje objave su isključeni komentari.

Opisivala je i dane provedene kod kuće, uz supruga koji joj je, kako je napisala, postao svojevrsni „medicinski brat“, te djecu koja su joj u posljednjim mjesecima bila velika podrška. O smrti je govorila otvoreno i ranije. Nije skrivala koliko joj je teško, ali istodobno je preispitivala vlastitu želju da sve završi, pitajući se nije li svaki susret, svaki pozdrav i svaki znak ljubavi razlog da još ostane.

Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. godine u Opatiji. Tijekom desetljeća rada izgradila je prepoznatljiv stil obilježen britkim, provokativnim i često beskompromisnim komentarima društva, politike, odnosa među ljudima i položaja žena.