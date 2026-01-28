Obavijesti

INTERNA ISTRAGA

Službenici ICE-a koji su ubili Alexa Prettija suspendirani!

Službenici ICE-a koji su ubili Alexa Prettija suspendirani!
Foto: reddit/X

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti potvrdili su da su službenici uključeni u smrtonosnu pucnjavu u Minnesoti udaljeni s dužnosti dok traje interna istraga

Američki Službenici za imigraciju i carinu (ICE) koji su sudjelovali u subotnjoj pucnjavi u Minnesoti, u kojoj je ubijen 37-godišnji Alex Pretti, privremeno su udaljeni s dužnosti, potvrdilo je pokrajinsko Ministarstvo domovinske sigurnosti. Taj postupak predstavlja uobičajenu mjeru koja se primjenjuje na federalne agente koji su sudjelovali u incidentima s upotrebom vatrenog oružja dok se provodi interna istraga, javlja CNN. 

Prema informacijama koje su ranije prenijeli američki mediji, riječ je o standardnoj proceduri administrativne suspenzije, a ne o disciplinskim sankcijama, sve dok se ne okonča istraga o okolnostima koje su dovele do smrtonosnih hitaca u Minneapolisu.

Do pucnjave je došlo tijekom savezne operacije u središtu Minneapolisa 24. siječnja, kada su federalni službenici pokušali intervenirati u javnoj ulici. Tom prilikom je Pretti, kako pokazuju brojni snimci, bio uključen u sukob s agentima neposredno prije nego što je pogođen više puta i ubrzo preminuo na mjestu događaja.

Ministarstvo domovinske sigurnosti navelo je da agencija analizira snimke i druge dokaze kako bi se procijenilo što se konkretno dogodilo. U takvim situacijama federalne službe obično udaljavaju uključene agente s operativne dužnosti kako bi se izbjegao utjecaj na istragu i kako bi se potaknula objektivna provjera postupaka.

Ovaj slučaj dodatno je povećao napetosti oko saveznih operacija u Minnesoti, koje su već izazvale oštre reakcije javnosti i političara zbog ranijih sličnih incidenata s upotrebom sile. 

