'Smanjenje PDV-a? Odmah smo rekli da to nije tema razgovora'

Smanjenje PDV-a? Netko drugi u drugoj djelatnosti može legitimno pitati zašto netko ima sniženu stopu, a netko ne, rekao je ministar financija Zdravko Marić i dodao kako su mjere pravične

<p>Ovo što smo ponudili poduzetnicima je racionalno i pravično i na tragu onog što smo činili sve ovo vrijeme. Pojedine djelatnosti, poglavito rekreativni sport, priređivači igara na sreću i ugostitelji su pogođeni. Odlučili smo se za mjeru da djelomično ili u potpunosti pokrijemo dio fiksnih troškova, onoga što je hladni pogon, što svakako plaćate, rekao je za<a href="https://vijesti.hrt.hr/" target="_blank"> Dnevnik HRT-a</a> ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> o paketu mjera koje je Vlada donijela za pomoć gospodarstvu.</p><p>Ministar Ćorić rekao je kako manipulacija porezima ne dolazi u obzir, a Marić je objasnio zašto se PDV neće dirati:</p><p>- Razgovaralo se o smanjenju PDV-a i u petak i danas, no moramo reći da usluge smještaja, pripreme i isporuke hrane je na sniženoj stopi od 13%. Jedino na tome nije usluga pića. S druge strane, PDV je indirektni porez, plaćaju ga krajnji korisnici. Tu su važni elementi s kojima smo svi dobro upoznati, no u isto vrijeme tako i netko drugi u drugoj djelatnosti može legitimno pitati zašto netko ima sniženu stopu, a netko ne. Mi smo odmah rekli u petak da to nije tema za razgovor.</p><p>Ministar financija je prokomentirao i one prijedloge o nadoknađivanju određenog postotka prometa poduzetnicima:</p><p>- Kombinacija je tih modela koje su oni predstavili, mislim da je ovo pravično i racionalno rješenje. Ova Vlada je dobila povjerenje hrvatskih birača da upravlja novcem poreznih obveznika, mi u ovom trenutku ne možemo predvidjeti dubinu i trajanje Covid krize, a i sam proračun i javne financije moraju biti usmjerene k tome da ako situacija opet otiđe u zlu imamo adekvatne mjere za to. Čak i Njemačka je počela razmatrati smanjenje pomoći poduzetnicima. Mislim da smo učinili dobru stvar.</p><p>Otkrio je i odakle novac za mjere:</p><p>- Za ove Covid kredite smo sredstva dobrim dijelom osigurali sredstvo i iz Europskih fondova, što se tiče mjere za očuvanje radnih mjesta, jedan dio tih sredstava je već bio planiran, a računamo da ima još oko 80 tisuća, eventualno 100 tisuća mjesta. Nismo neka sredstva imali predviđeno, no namaknut ćemo ih.</p><p>BDP je već u velikom padu, a Marić je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/" target="_blank">HRT</a> otkrio misli li da će ovo zatvaranje još više utjecati na pad u zadnjem tromjesečju:</p><p>- Što se tiče ukupne osobne potrošnje najbolja proksija je trgovina na malo, a ti svi segmenti nisu zatvoreni, već su i dalje otvoreni. S današnjim danom trgovina na malo je na indeksu 100. Istoj razini kao i prošle godine. Imamo i aktivnosti koje su stavljene u drugi plan. Građevina je i dalje rasla. Problematika proizvodnih kompanija, izvoznika, sve su to stvari s kojima se vodimo i moramo voditi. Za ovu godinu i dalje stojimo pri procjeni pada od 8 posto. S druge strane, procjena deficita je negdje oko 29 i pol milijardi kuna, ove dodatne mjere bi mogle imati još neki blagi, dodatni efekt, no ponavljam, javne financije i sve što je pod njima je i dalje pod kontrolom i upravljivo. </p><p> </p>