Smijenili su Zmajlovića sa čela skupštine Zagrebačke županije

SDP-ov Mihael Zmajlović razriješen je u srijedu s mjesta predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije, a na tu je dužnost većinom glasova izabran HDZ-ov Damir Mikuljan.

Zmajlović je smijenjen jer je nakon postignutog dogovora koalicije HDZ-a, HSLS-a, HSU i stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti, HNS-a i drugih članova Skupštine Zagrebačke županije o političkoj suradnji došlo do formiranja nove većine tj. nove političke koalicije.

Za Mikuljana je od 51 vijećnika glasovalo njih 26, a 25 je bilo protiv.

Zbog istog je razloga po hitnom postupku razriješen potpredsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Vladimir Bregović (HDZ), a na tu funkciju izabran je Zvonko Kunić (BM 365).

Vlado Horina (HSS) upozorio je prije smjene Zmajlovića kako je pravo demokratske većine da bira i smjenjuje ljude, ali nova većina stvorena je umjetno i na nekorektan način, te je upitno kako će funkcionirati.

"Ovo nisu bila legitimna demokratska sredstva", ustvrdio je Horina dodavši kako bi sve bilo normalno da nije bilo prelaska iz jedne liste u sadašnju većinu. Podsjetio je kako je Jasminka Mataušić svoj mandat dobila na listi SDP-a a sada se, kao neovisna zastupnica, priklonila HDZ-ovoj većini.

Svoje neslaganje izrazila je i potpredsjednica Županijske skupštine Ljubica Ambrušec (Most) koja je poručila da Most osuđuje sve što je mimo volje naroda i glasača. "Most drži svoju riječ i ne ide mimo volje naroda", rekla je.

Na sjednici Skupštine također bi se trebao donijeti proračun Zagrebačke županije za iduću godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu.