Smijenjen voditelj koji je bio zadužen za poplavljenu ustavu

Hrvatske vode maknule su čovjeka tijekom čijeg dežurstva je voda probila u Trnje, ali i dalje smatraju da ih je Vodoopskrba trebala obavijestiti da otvore branu

<p>Očito je nedostajalo komunikacije i unutar tima i prema javnosti, ali i koordinacije s Vodoopskrbom. Trebali smo se bolje povezati jer ljude na kraju ne zanima tko je odgovoran, nego da se problem riješi. </p><p>Obrazložio nam je tako neslužbeno sugovornik iz Hrvatskih voda zašto je smijenjen <strong>Zvonko Marenić</strong>, voditelj vodnogospodarskog odjela za gornju Savu u Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su podijeljene u šest takvih velikih odjela koji pokrivaju obranu od poplave u cijeloj Hrvatskoj. Marenić je bio zadužen i za Zagreb i za kvart Trnje, u kojemu su prije dva tjedna poplavile kuće. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ispovijest heroja s Trnja</strong></p><p>Voda je izbijala iz kanalizacije i odvoda, ušla u kuće, a stanovnici su sami morali otvoriti ustavu Hrvatskih voda kako bi sve oteklo u Savu. U ustavu su u noći provalili Tihomir Blagus i Domagoj Vorberger te se izložili opasnosti spašavajući kvart. Voda je otekla i kuće su spašene. Sugovornik iz Hrvatskih voda kaže da je bilo nekoordinacije, ali nas uvjerava da ih je gradska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja trebala obavijestiti da njihov sustav više ne može primiti vodu. A to nisu učinili. </p><p>- Moramo spriječiti da se to ponovi i imati bolje protokole. To je najvažnije. Mi pokrivamo golemo područje, a tako je bilo i te noći. Vodoopskrba treba obavijestiti da im sustav puca - kaže taj sugovornik. </p><p>I Tihomir i Domagoj su prijavljeni, a neovlaštena provala je kazneno djelo. Hrvatske vode i dalje tvrde da u ovom trenutku ne mogu povući prijavu, ali naš sugovornik uvjerava da ih neće teretiti i učinit će sve da oni ne budu kažnjeni. Vodoopskrba i odvodnja i dalje smatra da je ustava u nadležnosti Hrvatskih voda te da oni nisu odgovorni iako je iz gradskog sustava odvodnje i kanalizacije probila voda. </p>