"Smislite alternativu kako ne bi izašli iz EU bez dogovora"

Pregovarač Europske unije za Brexit Michel Barnier u srijedu je upozorio britanske zastupnike da bi njihovi sukobljeni pokušaji da izmjene, odgode ili zaustave izlazak Velike Britanije iz saveza mogli u ožujku rezultirati kaotičnim razvodom ako se ne ujedine oko jedne alternative.

Govoreći o parlamentarnom odbacivanju dogovorenog sporazuma između Londona i Bruxellesa i žestokim raspravama između i unutar stranaka o sprječavanju da Britanija 29. ožujka izađe iz EU-a bez sporazuma, kako ne bi došlo do kaosa u društvu i gospodarstvu, Barnier je pred britanski donji dom stavio dvije mogućnosti.

"Postoje dva moguća načina izlaska iz EU-a", poručio je na skupu poslovnih i radničkih čelnika u Bruxellesu.

"Prvi je uredan izlazak temeljen na dogovoru koji smo u proteklih 18 mjeseci korak po korak postigli s Britanijom".

"Drugi je kaotični izlazak".

"Napuštanje EU-a bez sporazuma bio je početni scenarij, a čini se da u donjem domu postoji većina koja se protivi izlasku bez dogovora. No samo protivljenje neće spriječiti da se to ne dogodi krajem ožujka. Kako bi to zaustavili treba se pojaviti još jedna većina", kazao je Barnier, bivši francuski ministar koji je govorio na engleskom kako bi njegova poruka stigla do britanskih zastupnika.

Barnier je govorio o potrebi postizanja većine za alternativu izlasku bez dogovora.

"To je cilj političkih konzultacija koje je započela Theresa May, a mi se nadamo, iskreno se nadamo, da će taj proces biti uspješan".

Premijerka May rekla je kako će zahtijevati izmjene postojećeg dogovora kako bi nadišla ogroman otpor unutar svoje stranke, no neki od njezinih konzervativnih zastupnika otkrili su da surađuju s laburistima kako bi izglasali mjeru koja će natjerati May da traži odgodu izlaska umjesto razvoda bez sporazuma.

Barnier je u Bruxellesu naglasio kako bi zahtjev za produženjem roka za izlazak pod člankom 50. Lisabonskog ugovora trebao doći od britanske vlade, što ona još nije učinila, a potom bi ga jednoglasno trebali prihvatiti 27 preostalih europskih čelnika.