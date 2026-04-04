Smjene generala u SAD-u usred rata izazvale zabrinutost, vojni vrh u šoku: 'Pa ovo je suludo!'

Vojni čelnici su ostali zabrinuti zbog smjene načelnika Glavnog stožera američke kopnene vojske, generala Randyja Georgea, i generala Davida Hodnea. Nameće se pitanje o posljedicama odluke na rat u Iranu te dugoročni plan uvođenja novih tehnologija i taktika u vojsku, prenosi Axios. George i Hodne posljednji su u nizu generala i visokih časnika koje je smijenio ministar obrane Pete Hegseth.

Naime, iznenadni odlasci preoblikovali su vrh Združenog stožera, obavještajnih agencija i ključnih borbenih zapovjedništava.

Kako navode dva američka dužnosnika, Georgeova smjena navodno je posljedica sukoba karaktera, a ne neslaganja oko strateškog smjera kopnene vojske. Jedan od njih opisao je smjenu usred rata kao "suludu".

General Hodne je krajem prošle godine postavljen na čelo novoosnovanog Zapovjedništva za transformaciju i obuku (T2COM), čiji je cilj bio ubrzati razvoj i primjenu novih tehnologija. Ta organizacija proizašla je iz Inicijative za transformaciju kopnene vojske, koju je upravo George pomogao voditi.

- Ovo ne djeluje kao osobito snažna i samouvjerena odluka - komentirao je jedan od dužnosnika Hegsethov potez.

Smjena je došla u trenutku dok su dijelovi 82. elitne zračno-desantne divizije kopnene vojske raspoređeni na Bliskom istoku.

- Dakle, imate generala s četiri zvjezdice koji aktivno radi na dopremanju opreme i ljudi na bojište - kako bi zaštitio američke snage - i vi ga smijenite? Usred rata? - rekao je treći američki dužnosnik za Axios.

General George je 20. ožujka u razgovoru za Axios naglasio kako rat u Iranu ističe potrebu za jačanjem domaće proizvodnje naoružanja.

- Sve se svodi na to kako da brže proizvodimo te stvari - rekao je tada.

- I to se odnosi na sve, ne samo na presretače. Na svaki projektil. Na sve što radimo - dodaje.

Georgeovu poziciju kao vršitelj dužnosti preuzima general Christopher LaNeve. On je prethodno bio Hegsethov pomoćnik, a nedavno je imenovan zamjenikom načelnika Glavnog stožera kopnene vojske, na mjesto koje se ispraznilo nakon iznenadnog umirovljenja generala Jamesa Mingusa.