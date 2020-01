Smjenu Zadravec tražilo je 19 liječnika još 2013.: 'Nasilna je'

Da je zamjenica ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice Dijana Zadravec nasilna, manipulativna i da je prijetila zaposlenicima stoji u dokumentu kojeg je 2013. godine potpisalo 19 liječnika s radiologije, a dokument se početkom listopada te godine urudžbirao tadašnjoj sanacijskoj upraviteljici prof. Vesni Šerić, Upravnom vijeću i Povjerenstvu za zaštitu dostojanstva, javlja Jutarnji list koji je u posjedu dokumenta.

Podsjetimo, Zadravec se pojavila u medijima nakon što je 18. prosinca prošle godine, prema navodima svjedoka, verbalno i fizički napala kolegicu.

No, dokument iz 2013. pokazuje da se Zadravec tako ponašala i ranije. Liječnici su potpisali navode da je Zadravec "dulje vremena neprimjerenim i nekolegijalnim ponašanjem dolazila u sukob s brojim kolegama na odjelu. Nakon što je postavljena za vršiteljicu dužnosti predstojnice, nasilnim postupcima, prijetnjama i manipulacijama pokušava voditi odjela, odbija razgovore kolegama i time dodatno antagonizira odnose".

Naveli su i da su problemi kulminirali dva dana ranije kada je naredila raspuštanje stručnih jutarnjih sastanaka s izričitom naredbom da zabranjuje bilo kakvo okupljanje.

- Naravno da se sjećam kad sam potpisao. Na žalost, svaki dan od tada se prisjećam. Apsolutno ništa se nije promijenilo. Dijana Zadravec potpuno je uništila radiologiju, otjerala šest ili sedam perspektivnih liječnika, dvojici koji idu u mirovinu nije htjela produljiti rad, tako da uskoro neće biti liječnika - kaže jedan od potpisnika dokumenta iz 2013.

Istaknuo je, kao i ostali, da želi ostati anoniman. Ne usudi se govoriti pod imenom i prezimenom jer se Zadravec uvijek dočeka na noge, no da stoji iza svojih riječi.

'Imenovala čistačicu u administratoricu'

- Ako nisi uz nju, onda si protiv nje. Ona to tako gleda i onda kreću razgovori bez imalo kućnog odgoja. Rječnik nije primjeren ni birtiji u tri ujutro. S obzirom na to da je jako malo ljudi uz nju, čak je čistačicu imenovala u administratora kako bi imala više svojih ljudi - rekao je drugi sugovornik. Ostali govore slično - bitno joj je da bude na poziciji i za to ne bira načine.

- Nazvao bih to diskrepancijom znanja i mogućnosti, što rezultira zloćom. Nije sve za svakoga i mislim da ju to frustrira. Stvorena je nezdrava atmosfera koja je uništila Zavod - tvrdi potpisnik. Ističe kako se nadao da će njezin posljednji incident dovesti do njezine smjene.

- Napokon smo mislili da će toj sili doći kraj, ali ova doza čuvanja lika i djela Dijane Zadravec je nečuvena, pa mi recite kako da ja javno izložim svoje ime? Momentalno bi mi dala otkaz - tvrdi.

Tadašnja sanacijska upraviteljica prof. Šerić tvrdi da se sjeća kako su se kolege žalili na Zadravec, no da ju nije smijenila jer za time nije bilo potrebe.

- Zadravec je bila vršiteljica dužnosti i tada je bila docentica. S pozicije je maknuta kada je raspisan natječaj na kojem sam htjela profesorsko zvanje i to je u to vrijeme bio prof. Brnić - ističe Šerić.

Zadravec je trebala biti smijenjena sa svih dužnosti na sjednici Upravnog vijeća, no na zamolbu Milana Kujundžića, sjednica je odgođena. Ministar je to, tvrdi Jutarnji, planski odigrao jer je dva dana kasnije smijenio predsjednika Vijeća prof. Slavka Oreškovića na sjednici Vlade. Kujundžić je tada tvrdio da je riječ o smjeni koja je planirana gotovo mjesec dana, no opoziv Oreškovića došao je na sam dan sjednice.

