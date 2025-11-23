Smještaj stranih radnika u stanu zgrade? Susjedi moraju pristati!

Ministarstvo unutarnjih poslova je uputilo u javno savjetovanje Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Hrvatskoj, a najvažnija novost je konačno reguliranje smještaja. Dosad su uvjeti za smještaj stranih radnika bili prilično općeniti, što je rezultiralo brojnim slučajevima smještaja desetaka stranih radnika u neadekvatnim prostorima, kućama i stanovima. Zagreb je prepun takvih kuća, ali i napuštenih skladišta koja su prenamijenjena u objekte za smještaj radnika. Novi pravilnik to detaljno propisuje, ali daje i mogućnost stanarima stambenih zgrada da odbiju u svojoj zgradi imati previše stranih radnika.

Naime, Pravilnik sada propisuje da će u slučaju da u jednom stanu boravi više od četiri strana radnika koja nisu obitelj, vlasnik stana za to morati imati pisanu suglasnost većine ostalih stanara. U protivnom, ne mogu u njemu boraviti u tom broju.Također, velika je novost i da u kući od 150 kvadrata može biti smješteno najviše 10 radnika. U kući od 300 kvadrata njih 20.

Dosad je bilo propisana kvadratura od 14 kvadrata po sezonskom radniku, te šest kvadrata za svaku dodatnu osobu. Sada se isto pravilo proširuje ne samo za sezonske, nego sve državljane trećih zemalja uopće. Dodatno je ograničen broj stranih radnika tako da u jednom stanu u zgradi može boraviti najviše osam stranih radnika i kad je kvadratura stana veća u odnosu na propisanu kvadraturu.

Također, propisani su i dodatni uvjeti koje prostor za smještaj mora imati. Osim sanitarnog čvora, vode, grijanja, struje, dodaje se da objekt mora imati dovoljno dnevnog svjetla, odgovarajuća umjetna rasvjeta, mogućnost prozračivanja (prozori/krovni prozori), te namještaj i oprema za pripremu hrane (hladnjak, štednjak, sudoper) osim ako postoji zajednički prostor za pripremu hrane.

Ostaje i dalje pravilo da najamnina ne smije biti viša od 30 posto plaće radnika, sada se ona proširuje na sve strane radnike.

- Propisivanje uvjeta vezano za primjeren smještaj stranih radnika državljana trećih zemalja čime će se osigurati adekvatni uvjeti i izbjeći getoizacija strane radne snage te tako osigurati bolju i uspješniju integraciju – navodi MUP.

Također, uvodi se potvrda o cijepljenju i potvrda o zdravstvenom stanju za ulazak u zemlju. Ministarstvo to opravdava sprječavanjem zdravstvenih rizika. Podsjetimo i da se Zakonom o strancima koji je ovaj mjesec pušten u javno savjetovanje, propisuje da će strani radnici morati znati osnove hrvatskog jezika, odnosno A1 razinu za boravak u zemlji. Novost je i da će humanitarni boravak moći zatražiti i žrtve obiteljskog nasilja.