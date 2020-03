Šmrcnuo u bolnici pa izazvao paniku: 'Boravili ste u Italiji?!'

Prehlađeni muškarac izazvao je u srijedu pravu histeriju u Sveučilišnoj klinici “Vuk Vrhovac” u Zagrebu. Došao je zbog dijabetesa, no na pregledu je rekao da se taman vratio iz Italije.

- Čovjek je došao na pretragu krvi jer ima problem sa šećernom bolesti. Prošao je cijelu bolnicu i laboratorij, gdje su mu izvadili krv - rekla nam je čitateljica koja je zbog vlastite sigurnosti željela ostati anonimna. Muškarac je navodno ondje došao javnim prijevozom jer je bio naručen za pretrage. Nije spominjao nikakve tegobe sve do zadnjeg trenutka, kad je došao liječniku. Šmrcao je i kašljao. Požalio se na svoje tegobe i tad se provuklo pitanje je li slučajno nedavno boravio u Italiji. Njegov odgovor, da je boravio u Veneciji, doslovno je zaustavio sve poslove i upalio “alarm” kod medicinskih sestara, liječnika i drugih zaposlenika. Među njih su se uvukli panika i strah, a dvije zaposlenice laboratorija, koje su bile u izravnom kontaktu s muškarcem, poslane su kući u samoizolaciju.

- Istina je da smo tijekom srijede imali pacijenta koji je pokazivao simptome respiratorne bolesti i koji je nedavno boravio u Italiji. Postupili smo prema pravilima struke te ga je vozilo Hitne prevezlo u Kliniku za infektivne bolesti ‘Fran Mihaljević’ - rekao nam je doc. dr. Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovac”. Odmah je naređena dezinfekcija svih prostorija u kojima je čovjek boravio, od čekaonice do ordinacije. Nemir kod zaposlenika trajao je sve do dolaska rezultata na testiranje koji je u četvrtak pokazao kako muškarac nije zaražen.

- Postupili smo kao da ima korona virus. Zbog ovog slučaja uveli smo pojačane kontrole na ulazu u kliniku. Svima koji dolaze mjerit će se tjelesna temperatura posebnim toplomjerom. Pitat ćemo ih imaju li kakve simptome bolesti, jesu li boravili u zemljama u kojima ima korona virusa, kao što je Italija, te jesu li možda bili u kontaktu s oboljelim ljudima. One zdrave ćemo puštati, no druge ćemo ponovno naručiti zbog njihove, ali i sigurnosti svih ostalih. Ne moraju se brinuti za preglede kod nas, dobit će novi termin pregleda, no moramo paziti na sigurnost - odlučan je bio predstojnik Rahelić. Medicinske sestre prva su linija obrane i u drugim bolnicama, tako i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

- Na ulazu u bolnicu ne mjerimo temperaturu, ali imamo obavijest da svi koji imaju respiratorne infekcije i koji su bili u područjima gdje ima koronavirusa pozvone i pričekaju sestru. Ona uzima njegovu anamnezu i odvodi ga u prostor za izolaciju - govori nam Brankica Grgurić, glavna sestra za nadzor intrahospitalnih infekcije.

Greška Talijana: Nultog pacijenta nisu našli

U Italiji sustav jednostavno nije reagirao na vrijeme, a rezultat je ovaj veliki broj zaraženih i preminulih, rekao je ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić. Dodao je da se za razliku od Italije, Hrvatska, po njemu, dobro pripremila.

- Ja sam znanstvenik, a ne epidemiolog, pa ne mogu govoriti u detalje o tome zašto je Italija postala zemlja ‘slučaj’. Međutim, sigurno je da nisu našli nultog pacijenta i zaraza se počela eksponencijalno širiti bez ikakve kontrole. Znači, propustili su učiniti ono što je u prvim danima pojave virusa najbitnije - a to je utvrđivanje tko je osoba koja širi epidemiju te kada se i gdje zarazila - objasnio je znanstvenik koji trenutno živi u Frankfurtu.

