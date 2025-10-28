Smrtonosan uragan Melissa se približava obali, a neki ne žele slijediti upute: 'Ne žalim otići'

Uragan pete, odnosno najviše kategorije s vjetrovima brzine do 280 kilometara na sat, već je prouzročio tri smrti u Jamajci, tri u Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. "Ne izlazite", poziva američki Nacionalni centar za uragane (NHC)., koji očekuje "potencijalno po život opasne" vjetrove, poplave i razaranje usporedivo s onim koje su izazvali uragani Maria 2017. i Katrina 2005., u Portoriku i New Orleansu. Prema lokalnim vlastima u ponedjeljak, tri osobe su poginule na Jamajci dok su se pripremale za dolazak uragana režući grane i radeći na ljestvama.

Ako zadrži snagu, bit će to najsnažniji uragan koji je došao na Jamajku otkako su počela meteorološka mjerenja.

Premijer Andrew Holness je upozorio na osobito veliku štetu u zapadnom dijelu zemlje.

"Ne mislim da bilo kakva infrastruktura u ovoj regiji može izdržati uragan pete kategorije te bi moglo biti značajnog razaranja", rekao je za američki CNN, pozivajući stanovnike da evakuiraju najrizičnija područja.

No, mnogi stanovnici odbijaju slijediti upute.

"Jednostavno ne želim otići", objasnila je Jennifer Ramdial, ribarica koju je AFP intervjuirao u ponedjeljak u Port Royalu, priobalnom gradiću blizu glavnog grada Kingstona.

Vodoinstalater Roy Brown koji se složio s njom dodao je da mnogi ljudi ne žele otići zbog loših iskustava u skloništima koje nude vlasti.

Očekuje se da će Melissa prouzročiti poplave na priobalnom području u visini do četiri metra u utorak te obilne kiše u unutrašnjosti otoka, upozorio je Michael Brennan, ravnatelj NHC-a.

Zabrinutost je dodatno uvećana zbog činjenice da se uragan kreće veoma sporo, pri brzini od četiri kilometra na sat, što znači da bi obilne kiše i snažni vjetrovi mogli potrajati.

Posljednji veći uragan koji je došao na Jamajku bio je uragan Gilbert u rujnu 1988. koji je ubio 40 osoba i prouzročio veliku štetu.