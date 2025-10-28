Zbog najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo

Karipski otoci suočavaju se s jednom od najozbiljnijih prijetnji u modernoj povijesti. Uragan Melissa, čudovišna oluja najviše, pete kategorije, polako se približava Jamajci, prijeteći katastrofalnim vjetrovima, poplavama i olujnim udarima koji bi mogli nanijeti nezapamćenu štetu. Vlasti su izdale hitne naredbe za evakuaciju, dok su u regiji već zabilježene prve žrtve, čak i prije nego što je samo središte oluje stiglo do kopna..

Čudovište" pete kategorije kreće se brzinom hoda

Melissa je u ponedjeljak navečer dosegnula status uragana pete kategorije, s vjetrovima koji pušu brzinom od 280 km/h i još jačim udarima. Ono što ovu oluju čini posebno opasnom jest njezina iznimno spora brzina kretanja od samo 3 do 4 km/h, što je sporije od prosječne brzine ljudskog hoda. To znači da će pogođena područja biti izložena razornim uvjetima tijekom duljeg razdoblja.

Foto: CSU/CIRA & NOAA

- Kad imate vrlo spor uragan, to znači da će jedna lokacija iskusiti sve te razorne utjecaje mnogo dulje - objasnila je Deanna Hence, profesorica atmosferskih znanosti sa Sveučilišta u Illinoisu.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) predviđa da bi Melissa mogla postati najjači uragan koji je ikada pogodio Jamajku, nadmašivši uragan Gilbert iz 1988. godine. Očekuje se da će na dijelove otoka pasti između 380 i 760 milimetara kiše, a lokalno su moguće količine i do nevjerojatnih 1000 milimetara. Takve oborine, u kombinaciji s planinskim terenom Jamajke, gotovo sigurno će izazvati katastrofalne bujične poplave i brojna klizišta. Nakon Jamajke, Melissa će kao snažan uragan nastaviti svoj put prema jugoistočnoj Kubi i Bahamima.

Dezinformacije

Jamajčanski premijer Andrew Holness proglasio je cijeli otok ugroženim područjem i izdao naredbu o obveznoj evakuaciji za nekoliko zajednica duž južne obale. "Ovo nam daje pravni okvir da poduzmemo sve potrebne mjere za zaštitu života i imovine", izjavio je Holness, pozivajući građane da se sklone na sigurno. Upozorio je i na opasnost od rasta cijena osnovnih potrepština, istaknuvši da "nitko ne bi trebao profitirati na nevolji".

Foto: Octavio Jones

Dužnosnici se istovremeno bore s valom dezinformacija. Ministri su upozorili na lažne videozapise koji kruže društvenim mrežama i zlonamjerne glasine da se korištenje državnih skloništa naplaćuje.

Guantanamo bay

Oko 3000 stanovnika ostalo je u američkoj mornaričkoj bazi Guantánamo Bay na jugoistoku Kube u ponedjeljak, dan prije očekivanog dolaska uragana Melisse na otok.

Tijekom vikenda, vojska je unajmila četiri čarter leta i poslala teretni avion C-17 kojim je evakuirano oko 1000 stanovnika na Floridu, neki i sa svojim kućnim ljubimcima. Među preseljenima bili su zaposlenici Ministarstva obrane čije su dužnosti označene kao “nebitne za misiju” te rodbina vojnog osoblja i ugovarača koji tijekom cijele godine žive u bazi, piše New York Times.

Smješteni su u i oko američke mornaričke baze u Pensacoli na Floridi, a rečeno im je da bi ondje mogli ostati do dva tjedna.

Baza Guantánamo ima skloništa za uragane i zalihe za hitne slučajeve, osobito za one koji žive u kamp-kućicama oko postrojenja. Među njezinim ranjivostima nalazi se i infrastruktura, budući da sama proizvodi svoju vodu i električnu energiju.