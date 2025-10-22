Obavijesti

Smrtonosni virus pogodio ribe u Slavoniji: 'Predali smo uzorke..'

Ribiči čekaju uputstva veterinarske inspekcije, no pozivaju ribiče da dezinficiraju svoju opremu i da ju osuše kako ne bi prenosili virus dalje

Virusna bolest šarana pojavila se na dva jezera u okolici Đakova. Nakon svinjske kuge, stigli su novi problemi za tamošnje životinje, doznaje RTL Danas.

Riječ je o Koi herpes virusu koji nije opasan za čovjeka, ali je smrtonosan za šarane. Zbog toga su privremeno zatvorena jezera Mlinac i Jošava.

- Uginule ribe poslali smo na Veterinarski institut u Zagreb te dobili pozitivne rezultate na Koi herpes virus. Virus je prisutan u oba jezera i čekamo rezultate s jezera Borovik. Danas smo predali uzorak za uzorkovanje - rekao je Predsjednik zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo Ivan Kovač.

KOJA JE OVO RIBA? Misterij iz Dunava: Ribič ulovio 'mutanta', društvene mreže gore od nagađanja
Misterij iz Dunava: Ribič ulovio 'mutanta', društvene mreže gore od nagađanja

Ribiči čekaju uputstva veterinarske inspekcije, no pozivaju ribiče da dezinficiraju svoju opremu i da ju osuše kako ne bi prenosili virus dalje.

Virus je aktivan na temperaturama između 18 i 28 stupnjeva, a u ovom slučaju temperatura 13 stupnjeva, zbog čega je trenutačno prikriven.

