100 VATROGASACA NA TERENU

Snažna eksplozija u tvornici kod Lyona! Teško ozlijeđeno troje: 'Ostanite u zatvorenom...'

Piše HINA.,
Snažna eksplozija u tvornici kod Lyona! Teško ozlijeđeno troje: 'Ostanite u zatvorenom...'
Na mjesto događaja poslano je oko 100 vatrogasaca. Zatvorene su glavna cesta, željezničke i riječne rute u cijelom tom području.

Tri osobe teško su ozlijeđene u ponedjeljak u eksploziji i požaru u kemijskom postrojenju blizu jugoistočnoga francuskog grada Lyona, objavile su lokalne vlasti.

Prefekt departmana Rhône za platformu X je rekao kako je ljudima savjetovano da izbjegavaju to područje i da ostanu u zatvorenim prostorima, no da "u ovome trenutku" nema opasnosti od trovanja za lokalne stanovnike.

Četvrta je osoba lakše ozlijeđena, a požar je pod kontrolom, dodao je.

Elkem, norveška kemijska tvrtka koja je vlasnik tvornice, proizvodi silikone, silicij, legure za ljevaonicu, ugljik i mikrosilicij te ostale materijale.

"Provest ćemo istrage da bi se utvrdile točne okolnosti eksplozije", stoji u priopćenju Elkema.

