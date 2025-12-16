STRAVA U FRANCUSKOJ Dvoje djece poginulo je u eksploziji plina: 'Kao da je pala bomba'

Snažna eksplozija u ponedjeljak poslijepodne pretvorila je mirno poslijepodne u francuskom gradu Trévouxu u prizor iz noćne more. Oko 17:30 sati, detonacija, za koju se sumnja da ju je uzrokovao plin, raznijela je prizemlje četverokatne stambene zgrade, prenosi The Sun.

U eksploziji je poginulo dvoje male djece, a više ljudi je ozlijeđeno. Zvuk eksplozije bio je toliko jak da se čuo kilometrima daleko, a krhotine su letjele desecima metara, oštetivši i dvije obližnje škole.

Spasioci su satima pretraživali ruševine u potrazi za još dvoje ljudi za koje se vjerovalo da su zarobljeni. Tridesetak stanara zgrade je evakuirano i smješteno u obližnju sportsku dvoranu Sapaly, gdje im je pružena hitna pomoć i sklonište.

Stanari iz okolnih zgrada opisali su scene potpunog kaosa i užasa. Detonacija je djelomično urušila fasadu zgrade, a komadi betona i stakla rasuli su se po ulici i obližnjim dvorištima. Prozori na dvije susjedne škole su popucali, no srećom, u školama u to vrijeme nije bilo nikoga pa su izbjegnute dodatne žrtve.

Foto: Profimedia

​- Vatrogasci su stigli vrlo brzo, kao i helikopter. Eksplozija je bila golema. Bilo je kao početak rata, kao da je pala bomba - ispričao je lokalnim medijima jedan od susjeda, još uvijek u šoku. Prizori nakon eksplozije bili su stravični; hrpe ruševina na tlu, uništeni stanovi i prestravljeni pogledi okupljenih stanara.

Oko 50 vatrogasaca s 36 vozila, zajedno s brojnim medicinskim timovima i policijom, sudjelovalo je u akciji spašavanja i osiguravanja područja. Policija je postavila sigurnosni perimetar i zamolila građane da izbjegavaju područje kako bi hitne službe mogle neometano raditi. Prefekt departmana Ain aktivirao je plan za zbrinjavanje većeg broja žrtava.

Iako službena istraga tek treba utvrditi točan uzrok, francuski Le Progrès navodi kako se sumnja na kvar plinskog bojlera u jednom od stanova u prizemlju.

Tragedija je odjeknula diljem Francuske, a obiteljima žrtava sućut je izrazio i ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

"Upućujem iskrenu sućut obiteljima mladih žrtava. U mislima sam i s ozlijeđenima", poručio je ministar Nuñez.