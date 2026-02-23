Obavijesti

NAKON UGRIZA ZIME

Snažna toplinska kupola širi se nad Europom: Objavili su karte, temperatura će naglo porasti!

Snažna toplinska kupola širi se nad Europom: Objavili su karte, temperatura će naglo porasti!
Meteorolozi ipak upozoravaju da ova izražena toplina ne označava konačan dolazak proljeća. Dugoročni modeli sugeriraju da je riječ o privremenoj "proljetnoj epizodi"...

Zimsko razdoblje s obilnim snijegom naglo staje diljem Europe! Nakon gotovo mjesec dana niza atlantskih ciklona, na kontinent stižu temperature prikladnije za proljeće. Snažna toplinska kupola trebala bi se u posljednjem tjednu veljače proširiti nad središnjim dijelom Europe i donijeti temperature znatno iznad prosjeka, koje će u mnogim krajevima dosezati i 20 Celzijevih stupnjeva, piše Severe Weather Europe...

Ova dramatična promjena vremena označava potpun preokret atmosferskih prilika koje su dominirale većim dijelom zime. Umjesto prodora hladnog zraka i ciklonalne aktivnosti s Atlantika, nad Europom se uspostavlja snažan greben visokog tlaka koji će u potpunosti blokirati utjecaj polarne mlazne struje.

Što je toplinska kupola i zašto donosi naglu promjenu?

Toplinska kupola, kako joj i samo ime govori, meteorološki je fenomen koji djeluje poput poklopca na loncu. Formira se kada se nad velikim područjem uspostavi polje izrazito visokog tlaka zraka. Taj sustav zarobljava topliji zrak u nižim slojevima atmosfere i potiskuje ga prema tlu, čime se on dodatno zagrijava. Zrak koji se spušta komprimira se i zagrijava, što rezultira stabilnim, sunčanim i neuobičajeno toplim vremenom koje može potrajati danima, pa čak i tjednima.

Foto: Severe Weather Europe

Posljedice formiranja toplinske kupole bit će najvidljivije u ekstremnim temperaturnim odstupanjima. Očekuje se da će temperature u nizinama zapadne i središnje Europe biti od 12 do čak 16 Celzijevih stupnjeva iznad višegodišnjeg prosjeka za kraj veljače. Toplinski val započet će nad Španjolskom i Portugalom, gdje će se temperature sredinom tjedna penjati do ljetnih 25 stupnjeva.

Toplina će se zatim brzo proširiti prema sjeveru i istoku. U Francuskoj, zemljama Beneluksa i Njemačkoj temperature će dosezati, a lokalno i prelaziti 20 stupnjeva. Značajno toplije bit će i u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, gdje se očekuju temperature između 15 i 18 stupnjeva. Od sredine tjedna "okus proljeća" stiže i u naše krajeve. U Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i ostatku središnje Europe te na Balkanu očekuju se proljetne temperature u rasponu od 14 do 18 stupnjeva, a lokalno bi mogle doseći i 20.

Rast temperature nosi i rizike...

Iako će mnoge obradovati dolazak proljetnih temperatura, ovako nagli porast nosi sa sobom i značajne rizike. Najveća opasnost prijeti planinskim područjima, ponajprije Alpama, gdje se nalazi velika količina nakupljenog snijega. Visoke temperature uzrokovat će njegovo ubrzano i intenzivno otapanje na svim nadmorskim visinama.

Foto: Severe Weather Europe

Velike količine otopljene vode slijevat će se u rijeke, čiji bi vodostaji mogli naglo porasti. S obzirom na to da je tlo u mnogim nizinama već zasićeno vlagom od prethodnih obilnih oborina, a ponegdje i smrznuto, sposobnost upijanja vode bit će smanjena. To stvara povećani rizik od lokalnih bujičnih poplava i izlijevanja rijeka iz korita, osobito u podnožjima planina.

Meteorolozi ipak upozoravaju da ova izražena toplina ne označava konačan dolazak proljeća. Dugoročni modeli sugeriraju da je riječ o privremenoj "proljetnoj epizodi". Već potkraj tjedna vidljivi su znakovi jačanja ciklonalne aktivnosti nad Atlantikom, što bi početkom ožujka moglo dovesti do sloma toplinske kupole i povratka znatno dinamičnijeg, hladnijeg i vlažnijeg vremena. Za kraj, iako nas čeka barem tjedan dana iznadprosječne topline, zima možda još nije rekla svoju posljednju riječ...

