STRAŠAN POTRES U JAPANU! Izdali upozorenje za tsunami

Potres magnitude 7,4 pogodio područje uz istočnu obalu Honshua, izdano upozorenje na tsunami
Snažan potres magnitude 7,4 zatresao je u ponedjeljak područje uz istočnu obalu Honshua u Japan, a vlasti su odmah izdale upozorenje na mogući tsunami. Potres je zabilježen u 16:52 po lokalnom vremenu, na dubini od 19 kilometara. Epicentar se nalazio oko 123 kilometra istočno-jugoistočno od Hachinohea te 79 kilometara sjeveroistočno od Miyakoa. Iako službeni podaci još nisu u potpunosti analizirani od strane seizmologa, prvi izvještaji svjedoka govore o snažnom i dugotrajnom podrhtavanju tla koje se osjetilo i stotinama kilometara od epicentra.
- Osjećaj je bio kao da se vozite u vrlo sporom vlaku - rekao je svjedok iz grada Noda, udaljenog više od 500 kilometara od epicentra.
- Više se ljuljalo nego treslo. Trajalo je 20 do 30 sekundi, kao da stojite na palubi broda - javio je stanovnik.
Očevidci tvrde da su se zgrade vidljivo njihale, a građani su u strahu izlazili na ulice.
Za sada nema službenih informacija o žrtvama ili većim razaranjima.
Podsjetimo, Japan se nalazi na tzv. Pacifičkom vatrenom prstenu, jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu, gdje su ovakvi potresi česta, ali uvijek opasna pojava.
