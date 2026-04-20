Obavijesti

News

Komentari 1
7,4 PO RICHTERU

STRAŠAN POTRES U JAPANU! Izdali upozorenje za tsunami

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
STRAŠAN POTRES U JAPANU! Izdali upozorenje za tsunami
Foto: EMSC

Potres magnitude 7,4 pogodio područje uz istočnu obalu Honshua, izdano upozorenje na tsunami

Snažan potres magnitude 7,4 zatresao je u ponedjeljak područje uz istočnu obalu Honshua u Japan, a vlasti su odmah izdale upozorenje na mogući tsunami. Potres je zabilježen u 16:52 po lokalnom vremenu, na dubini od 19 kilometara. Epicentar se nalazio oko 123 kilometra istočno-jugoistočno od Hachinohea te 79 kilometara sjeveroistočno od Miyakoa. Iako službeni podaci još nisu u potpunosti analizirani od strane seizmologa, prvi izvještaji svjedoka govore o snažnom i dugotrajnom podrhtavanju tla koje se osjetilo i stotinama kilometara od epicentra.

- Osjećaj je bio kao da se vozite u vrlo sporom vlaku - rekao je svjedok iz grada Noda, udaljenog više od 500 kilometara od epicentra.

- Više se ljuljalo nego treslo. Trajalo je 20 do 30 sekundi, kao da stojite na palubi broda - javio je stanovnik.

Očevidci tvrde da su se zgrade vidljivo njihale, a građani su u strahu izlazili na ulice.

Za sada nema službenih informacija o žrtvama ili većim razaranjima.

Podsjetimo, Japan se nalazi na tzv. Pacifičkom vatrenom prstenu, jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu, gdje su ovakvi potresi česta, ali uvijek opasna pojava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026