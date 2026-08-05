Obavijesti

News

Komentari 0
OBILNA KIŠA

Snažno nevrijeme u Sloveniji: Temperatura pala za 14 Celzija!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Snažno nevrijeme u Sloveniji: Temperatura pala za 14 Celzija!
Foto: Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U posljednjih sat vremena na Sviščacima su izmjerena 23 milimetra kiše, a iz ARSO-a navode kako bi olujna aktivnost tijekom sljedećih sati trebala postupno oslabjeti

Snažna toplinska grmljavinska oluja razvila se u srijedu nad središnjom Slovenijom, donoseći nagli pad temperature, obilnu kišu i mogućnost tuče. Zbog velikih temperaturnih razlika, u pojedinim dijelovima zemlje temperatura je u kratkom vremenu pala za više od 10 stupnjeva, pišu Slovenske novice.

SVEČANOST U KNINU 'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali
'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali

Primjerice, u Logatecu i Borštu pri Gorenji Vasi temperatura se s oko 35 Celzijevih stupnjeva spustila na samo 21. Istovremeno, na istoku i jugoistoku Slovenije i dalje prevladavaju velike vrućine, gdje se temperature kreću između 37 i 39 stupnjeva.

MJESTO STRAHA I NEIZVJESNOSTI NAJVEĆI SIMBOL PATNJE - ŠANAC 'Karlovac se vidio kao na dlanu, to nas je mjesto uništavalo'
NAJVEĆI SIMBOL PATNJE - ŠANAC 'Karlovac se vidio kao na dlanu, to nas je mjesto uništavalo'

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) izdala je upozorenje na tuču za dijelove zemlje, dok je upozorenje na visoke temperature i dalje na snazi za gotovo cijelu Sloveniju, pišu Slovenske novice.

Prema radarskim snimkama ARSO-a, olujne ćelije prisutne su u Julijskim Alpama, iznad Cerknog te na više lokacija u regijama Notranjska i Kočevje.

Najizraženija olujna aktivnost razvila se nad regijom Notranjska. Na području između Rakeka i Logateca nastala je toplinska oluja koja donosi jak pljusak i moguću tuču. U posljednjih sat vremena na Sviščacima su izmjerena 23 milimetra kiše, a iz ARSO-a navode kako bi olujna aktivnost tijekom sljedećih sati trebala postupno slabjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje
31. OBLJETNICA

UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine
Nuklearka u Krškom smanjit će snagu reaktora zbog iznimne suše: Zadnji put je to bilo 2003.
OVO JE PRVA MJERA

Nuklearka u Krškom smanjit će snagu reaktora zbog iznimne suše: Zadnji put je to bilo 2003.

NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana.
Vukovar najtopliji grad u podne. Šef Hrvatskih voda: Dvije rijeke u Hrvatskoj će presušiti
NEMILOSRDNE TEMPERATURE

Vukovar najtopliji grad u podne. Šef Hrvatskih voda: Dvije rijeke u Hrvatskoj će presušiti

Dugotrajni toplinski val i visoke temperature utječu na organizaciju radova na željezničkoj infrastrukturi, a zbog mogućih deformacija tračnica zahtijevaju pojačan nadzor stanja pruga kako bi se očuvala sigurnost željezničkog prometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026