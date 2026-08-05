Snažno nevrijeme u Sloveniji: Temperatura pala za 14 Celzija!

Snažna toplinska grmljavinska oluja razvila se u srijedu nad središnjom Slovenijom, donoseći nagli pad temperature, obilnu kišu i mogućnost tuče. Zbog velikih temperaturnih razlika, u pojedinim dijelovima zemlje temperatura je u kratkom vremenu pala za više od 10 stupnjeva, pišu Slovenske novice.

Primjerice, u Logatecu i Borštu pri Gorenji Vasi temperatura se s oko 35 Celzijevih stupnjeva spustila na samo 21. Istovremeno, na istoku i jugoistoku Slovenije i dalje prevladavaju velike vrućine, gdje se temperature kreću između 37 i 39 stupnjeva.

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) izdala je upozorenje na tuču za dijelove zemlje, dok je upozorenje na visoke temperature i dalje na snazi za gotovo cijelu Sloveniju, pišu Slovenske novice.

Prema radarskim snimkama ARSO-a, olujne ćelije prisutne su u Julijskim Alpama, iznad Cerknog te na više lokacija u regijama Notranjska i Kočevje.

Najizraženija olujna aktivnost razvila se nad regijom Notranjska. Na području između Rakeka i Logateca nastala je toplinska oluja koja donosi jak pljusak i moguću tuču. U posljednjih sat vremena na Sviščacima su izmjerena 23 milimetra kiše, a iz ARSO-a navode kako bi olujna aktivnost tijekom sljedećih sati trebala postupno slabjeti.