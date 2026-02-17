Obavijesti

Zimski kaos

Snijeg paralizirao dijelove BiH: Kamionima zabranjen prolaz preko Romanije, veliki zastoji...

Foto: Denis Kapetanovic

Snijeg koji je u noći na utorak padao u većem dijelu Bosne i Hercegovine prouzročio je poteškoće u prometu, posebice u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, upozorili su u bosanskohercegovačkog Auto-moto kluba (BIHAMK)

Poteškoće se uglavnom odnose na teretni promet a kritične su točke planinski prijevoji pa je za kamione koji prometuju preko njih preporučana uporaba lanaca. Promet kamionima potpuno je zabranjen na planinskim prijevojima preko planine Romanije između Sarajeva i Rogatice te Vlasenice i Han Pijeska.

Promet od Sarajeva ka istočnoj Bosni odnosno Foči odvija se uz velike poteškoće jer je magistralna prometnica na tom pravcu ranije zatvorena zbog oštećenja mosta a nove snježne padaline blokirale su zaobilazne makadamske pravce pa je svima koji putuju tim pravcem na raspolaganju jedino obilazak cestom preko Goražda.

Na planinskom prijevoju Makljen između Prozora i  Gornjeg Vakufa/Uskoplja teretna vozila moraju posjedovati lance.

Na snazi je upozorenje na jak vjetar koji stvara snježne nanose na cesti između Kupresa i Šuice.

Zbog prevrtanja plinske cisterne na magistralnoj cesti od Bugojna ka  Kupresu na prijevoju Koprivnica prometuje se usporeno, jednim prometnim trakom.

