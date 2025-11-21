Obavijesti

PRAVI ZIMSKI VIKEND

Snijeg u gorju stvara probleme, sutra će ga biti posvuda. Evo što nas očekuje kroz vikend

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
1
Foto: hak/dhmz

Na kopnu se prognozira susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju gdje bi snijeg mogao biti i deblji.

Hrvatsku je u petak zahvatila snažna promjena vremena koja će u unutrašnjosti donijeti susnježicu i snijeg, osobito u gorskim krajevima, gdje će se formirati snježni pokrivač. Zagreb i okolica povremeno bi mogli imati susnježicu, dok će se na Sljemenu temperature spuštati i do minus 3 stupnja, što potvrđuje dolazak pravih zimskih uvjeta na najviše dijelove grada. Temperature u kontinentalnim krajevima kreću se uglavnom između 1 i 4 stupnja.

Vjetar puše umjeren do jak iz smjera sjevera i sjeveroistoka, dok će na istoku zemlje povremeno okrenuti na sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje prava zimska bura, umjerena do jaka, a podno Velebita navečer i olujna. Na južnom Jadranu puše jugo te južni i jugozapadni vjetar, što dodatno otežava plovidbu i uvjete na moru.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti dosezat će od 2 do 6 stupnjeva, dok će na obali biti toplije, između 10 i 15 stupnjeva. U višim predjelima gorja očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, što bi moglo uzrokovati poteškoće u prometu.

Meteorolozi upozoravaju na dodatni oprez, osobito vozačima u gorskim predjelima i na cestama gdje su mogući snijeg i poledica. Snažna bura na sjevernom Jadranu već uzrokuje probleme u pomorskom prometu te su mogući prekidi trajektnih linija.

Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i u subotu. Očekuje se oblačno i vjetrovito vrijeme, u unutrašnjosti osjetno hladnije. Na Jadranu će padati kiša, dok su u Dalmaciji mogući i grmljavinski pljuskovi. Na kopnu se prognozira susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju gdje bi snijeg mogao biti i deblji.

Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima. Na jugu zemlje zadržat će se jugo i jugozapadni vjetar. Temperature će se u unutrašnjosti kretati između minus 3 i 2 stupnja, na sjevernom Jadranu od 2 do 7, a u Dalmaciji između 7 i 13 stupnjeva.

U nedjelju nam slijede sunčana razdoblja, a kiše će mjestimice biti na jugu. U ponedjeljak ponovno kiša, na Jadranu i pljuskovi.

