Snijeg zameo Hrvatsku, puše jak vjetar, na cestama zastoji

Snijeg je zabijelio Liku, Gorski kotar, ali i središnje kopnene krajeve te dijelove Slavonije, a prema trenutačnim prognozama, istim ili tek nešto manjim intenzitetom, trebao bi padati do sutra navečer. Na Jadranu se očekuje kiša, ponegdje s grmljavinom, a nešto susnježice i snijega moguće je u unutrašnjosti Dalmacije.

U unutrašnjosti će puhati umjeren i na udare jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, a u južnoj Dalmaciji istočnjak i jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 1 do 6, a drugdje duž obale od 5 do 11 °C, javio je DHMZ.

Lika i Gorski kotar zatrpani snijegom

Osim na Zavižanu gdje ga je preko dva metra, najdeblji snježni pokrivač imaju Delnice i to 118 centimetara od čega ga je samo tijekom ove noći napadalo 18 centimetara.

U Ogulinu je noćas napadalo 22 centimetara snijega pa je pokrivač sada tamo debeo 77, u Pargu kraj Čabra 70, a u Gospiću 61 centimetar.

Znatno je manje snijega u nizinama središnje Hrvatske gdje prednjači Hrvatska Kostajnica s 32 centimetra snijega, a slijedi Bednja s 30 i Varaždin s 15 cm.

U Zagrebu ima četiri centimetra snijega, ali ga je na Puntijarki (Sljeme) čak 80 centimetara više.

Najtanji pokrivač zabilježen je u Slavoniji - u Vinkovcima jedan centimetar, u Vukovaru dva.

Kod Rijeke se prevrnuo kamion, u Zagrebu mala ralica

Foto: 24sata.hr

Snijeg otežava vožnju u većini zemlje pa i u Zagrebu gdje se na Tuškancu oko 7 sati prevrnula mala ralica pa je došlo do zastoja u prometu. Ralicu su ubrzo maknuli pa je promet normaliziran.

Na autocesti A7, na rotoru Šmrika kod Rijeke prevrnulo se teretno vozilo.

Na državnoj cesti DC1 u mjestu Donji Budački između Tušilovića i Slunja vozi se otežano, zbog slijetanja teretnog vozila s ceste.

Snijeg radi probleme u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i zaleđu Dalmacije. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozači se upozoravaju da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće neka odgode putovanje, javlja HAK.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i Dalmaciji, i obrnuto. Molimo vozače kamiona s prikolicom i tegljača s poluprikolicom da ne kreću na put u smjeru Rijeke i Dalmacije, i obrnuto u smjeru unutrašnjosti zbog zabrane prometovanja, loših vremenskih prilika i punih odmorišta.

'Sibirska zima' nakon vikenda

Vrijeme slično današnjem zadržat će se i sutra. U unutrašnjosti će povremeno padati snijeg, na Jadranu uglavnom kiša, a kasno poslijepodne i osobito navečer u većini se krajeva očekuje postupni prestanak oborine. Na Jadranu će se navečer i djelomice razvedriti.

Od vikenda, a osobito početkom idućeg tjedna očekuje nas suho vrijeme, ali uz vrlo niske temperature koje bi se u jutarnjim satima mogle spuštati i do minus 20 stupnjeva.