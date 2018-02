Od Splita do Zagreba putovali 16 sati: Satima čekali zatrpani

Iako je vlak iz Splita u Zagrebu trebao biti u četvrtak u 5.46 sati, on je na odredište došao u 14.20 sati. Krenuo je u srijedu u 21.43 sata, no snježna mećava i veliki snijeg zatrpan po tračnicama zaustavili su ga 500-tinjak metara prije stanice Ogulin. I to ne samo jednom. Vlak je u snijegu zapeo dva puta tijekom noći.

Prvi put jer je navodno, pričaju nam putnici iz vlaka, vlak ispred njih zapeo na mostu na Ličkoj Jasenici pa su putnici čekali gotovo četiri sata tijekom noći da njega otkopaju. Kad se uspio pokrenuti taj vlak ispred, na istom tom mjestu zapeli su i oni. Više od tri sata čekali su da se išta dogodi. Tek malo poslije 12.30 sati u četvrtak, vlak je krenuo prema Ogulinu.

'Pokušali su otkopati ralicom, pa lopatama, ali ništa'

- Puno snijega je zapelo na prednjem dijelu ispod mašine. Pokušalo se ralicom otkopati, ali ništa. Pa i lopatama, ali isto ništa. Pa smo više od tri sata čekali da dođu lokomotive da nas poguraju iza, ali evo konačno su nas ralice uspjele izvući - kaže nam Toni Vranković koji je sinoć iz Splita krenuo za Rijeku na razgovor za posao. Do Ogulina bi išao jednim vlakom, pa presjeo na drugi za Rijeku. Razgovor je imao dogovoren u podne, no, na njega nije stigao.

- Srećom, poslodavci imaju razumijevanja i izašli su mi u susret. Ali, nisam ja jedini. Dečko jedan će izgubiti nekakav angažman u nekom hotelu na koji je krenuo u Zagreb. Jedna gospođa krenula je na sprovod na koji, eto, nije stigla pa je prijetila da će ih i tužiti - priča nam Tonči.

'Nemamo što za jesti i piti, ali osoblje stvarno odlično radi svoj posao'

Gotovo četiri sata gasili su im i palili struju, a samim time i grijanje. Gladni i žedni čekali su da krenu dalje.

- U ovom vlaku nema restorana pa nemamo što ni kupiti za jest. Nemamo što za jesti i piti. Bili su nam ugasili i grijanje dok smo čekali - ispričao nam je još jedan putnik Igor.

Tonči, bez obzira na dramu koja ga je dočekala, ima samo riječi hvale za osoblje unutar vlaka.

- Osoblje stvarno odlično radi svoj posao. Nisu oni jadni krivi. Bili su nam dijelili kroasane, ali nisu imali dovoljno iako nas je svega 30-ak - kaže nam Tonči.

HŽ: Vlakovi su zapeli zbog velikih snježnih zapuha

Oglasio se i HŽ.

- Zbog velikih snježnih zapuha vlak broj 820 iz Splita za Zagreb i 821 iz Zagreba za Split nisu mogli nastaviti putovanje na dionici između Rudopolja i Ličke Jesenice. Nakon što su dežurne ekipe očistile snijeg, vlakovi su nastavili putovanje. Vlak broj 821 došao je u Split u 11.52 sati, a vlak broj 820 očekuje se u Zagrebu oko 14 sati. Željeznički promet na ovoj dionici teče otežano, a sve dežurne ekipe su na terenu te rade na normalizaciji prometa - odgovorili su nam iz HŽ putnički prijevoz.

Zvali smo i HGSS Ogulin iz kojeg su nam rekli da ih iz HŽ-a u pomoć nitko nije zvao.

- Čuo sam da su sad zvali konduktera, navodno zbog medijske pažnje i navodno da će nam ponuditi noćenje i refundaciju novaca - ispričao nam je još putnik.

Kako doznajemo, iza 12.30 sati vlak je prošao Ogulin, a putnici su dobili sendviče.

