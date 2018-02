Vlakovi zapeli u Lici: 'Nanosi snijega bili su veći od 2 metra'

Putnički vlak koji je krenuo iz Splita prema Zagrebu u srijedu u 21.43 sati, na svoje je odredište stigao gotovo 16 sati kasnije, preciznije u 14.20 sati. Vlak s 30-ak putnika zapeo je u snijegu u Lici.

'Za sve su krivi ekstremni meteorološki uvjeti'

- Razlog su ekstremni meteorološki uvjeti koji su noćas bili u cijeloj zemlji. Naime, zapela su dva su noćno-jutarnja vlaka, koji prometuju na relaciji Split-Zagreb i Zagreb-Split. Vlak Zagreb-Split je između kolodvora Ličke Jesenice i Rudopolje naletio na visoke smetove snijega koji su se nalazili na usjeku na kapeli na pruzi i tu je zapeo. Nije mogao proći jer je nanos bio viši od dva metra - objašnjava za 24sata Nikola Ljuban, član Uprave HŽ Infrastrukture.

Ljuban dodaje kako su odmah potom uputili dvije lokomotive da pokušaju vlak izvući iz kolodvora Vrhovine.

Zapeo vlak, onda lokomotive pa drugi vlak, a onda - vlak nije htio krenuti

- Kad su lokomotive došle do vlaka, nisu se mogle zakopčati jer su sabile snijeg koje su i one donijele s ove strane. Ručno čišćenje, da se mogu zakopčati, trajalo je više od sat i pol vremena i tek nakon tri sata je vlak povučen sa pruge. U međuvremenu je vlak koji prometuje na relaciji Split-Zagreb stigao u kolodvor Rudopolje i čekao je križanje sa vlakom jer je pruga jednokolosiječna - govori Ljuban.

I tada su nastali novi problemi.

- Kad je prošao vlak prema Splitu odmah je krenuo i vlak prema Zagrebu. Međutim, na potpuno istom mjestu, nakon samo 45 minuta, vjetar je opet nanio toliko snijega da je opet nanos bio viši od dva metra. Vlak je opet stao na istom mjestu. Uputili smo odmah ralicu iz Ogulina koja je došla do njega i počistila snijeg. Međutim, vlak se nije mogao pokrenuti. Opet smo iz Ogulina uputili lokomotivu da ga povuče. Nažalost to je opet izazvalo zastoj veći od tri sata, a kako mu je prije toga defektirala lokomotiva, pa je čekao novu 63 minute, to je sve uzrokovalo zakašnjenje od dodatna četiri sata - navodi Nikola Ljuban.

Hrvatske željeznice: Jako nam je žao

Dodaje kako je HŽ-u izuzetno žao što je došlo do ovoga.

- Čuo sam da je jedna gospođa zbog ovoga zakasnila na sprovod. U ovom trenutku se mogu samo ispričati. Jako mi je žao zbog toga - kazao je član Uprave HŽ Infrastrukture.