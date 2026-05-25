INTERNET BRUJI

Snimka Branka Kockice kako s balkona prati prosvjed u Beogradu postala je hit!

Piše Ivan Jukić
Snimka Branka Kockice kako s balkona prati prosvjed u Beogradu postala je hit!
Na snimci se vidi poznati glumac kako promatra prosvjednike, a korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli komentirati njegov izraz lica...

Video Branka Milićevića, javnosti poznatijeg kao Branko Kockica, koji s balkona zgrade na beogradskom Trgu Slavija promatra okupljene na prosvjedu, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Snimku je zabilježio fotograf Gavrilo Andrić tijekom skupa "Ti i ja, Slavija", prenosi Nova.rs.

Na snimci se vidi poznati glumac kako promatra prosvjednike, a korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli komentirati njegov izraz lica i prisutnost na lokaciji u vrijeme održavanja skupa.

Milićević je posljednjih godina bio aktivan i u politici. Kao član Srpske napredne stranke obnašao je dužnost vijećnika u Skupštini grada Beograda, no s te je pozicije odstupio u rujnu prošle godine.

I nakon odlaska iz gradske politike pojavljivao se na događajima koji su privlačili pažnju javnosti. Tako je krajem prošle godine viđen u blizini Pionirskog parka, gdje su se okupili građani uz Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

PROZVALA ZAGREB Brnabić studentima: Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku
Brnabić studentima: Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku

Njegov politički angažman ranije su pratili i kontroverzni ispadi. Tijekom sjednice Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica 2022. godine ušao je u verbalni sukob s predstavnicama oporbenih pokreta, a incident je eskalirao bacanjem materijala sa sjednice.

Pažnju javnosti privukao je i 2024. godine tijekom sjednice Skupštine grada Beograda na kojoj se birao gradonačelnik. Umjesto klasičnog obraćanja, izveo je neobičan performans za govornicom, što je izazvalo podijeljene reakcije među vijećnicima i javnosti.

