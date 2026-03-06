Obavijesti

PROJURIO KROZ CRVENO

SNIMKA UŽASA iz Dubrave: BMW-om projurio i pokosio stupiće, dvoje ljudi ozlijeđeno

Piše Marta Divjak,
SNIMKA UŽASA iz Dubrave: BMW-om projurio i pokosio stupiće, dvoje ljudi ozlijeđeno
Zagreb: BMW-om u Dubravi srušio semafor | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vozač je prošao kroz crveno svjetlo i zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad automobilom. Izletio je s ceste na nogostup, gdje je porušio zaštitne stupiće, hidrant, semafor i zabio se u dvorišnu ogradu

Nova snimka nadzorne kamere otkriva kolikom je brzinom projurio BMW koji je 'pokosio' stupiće uz cestu u zagebačkoj Dubravi. Dvoje ljudi, 40-godišnjak i maloljetnica teško su ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu navečer.

Snimka užasa iz Zagreba 00:12
Snimka užasa iz Zagreba | Video: čitatelj/24sata

Policija objavila detalje

U srijedu 4. ožujka oko 23.35 sati u Dubravi, dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, a onda je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad autom 

Zagreb: BMW-om u Dubravi srušio semafor Zagreb: BMW-om u Dubravi srušio semafor Zagreb: BMW-om u Dubravi srušio semafor
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tad ga je zanijelo, te je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10. U nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.

KRŠ I LOM FOTO Teška nesreća u Zagrebu, BMW potrgao semafor i hidrant. 'Ovako nešto još nisam vidio'
FOTO Teška nesreća u Zagrebu, BMW potrgao semafor i hidrant. 'Ovako nešto još nisam vidio'

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.

 

