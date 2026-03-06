SNIMKA UŽASA iz Dubrave: BMW-om projurio i pokosio stupiće, dvoje ljudi ozlijeđeno

Nova snimka nadzorne kamere otkriva kolikom je brzinom projurio BMW koji je 'pokosio' stupiće uz cestu u zagebačkoj Dubravi. Dvoje ljudi, 40-godišnjak i maloljetnica teško su ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:12 Snimka užasa iz Zagreba | Video: čitatelj/24sata

Policija objavila detalje

U srijedu 4. ožujka oko 23.35 sati u Dubravi, dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, a onda je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad autom

Tad ga je zanijelo, te je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10. U nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.



