NAJSNAŽNIJI U POVIJESTI

SNIMKE UŽASA Uragan prošao kroz Jamajku. Stigao na Kubu!

Piše HINA.,
Poplavljene ceste, oborena stabla i nestanak struje ostavio je dijelove te regije potpuno odsječenima. Teško su oštećene i bolnice, škole i mostovi, piše Reuters

Uragan Melissa, jedna od najsnažnijih oluja na karipskom području, rano u srijedu stigla je na Kubu nakon što je prošla Jamajkom i primorala tamošnje vlasti da otočnu državu proglase zonom katastrofe. 

Melissa je blago oslabila do uragana treće kategorije prije no što je pogodila jugoistočnu obalu Kube, kod grada Chivirica, s vjetrovima brzine do 195 kilometara na sat. 

Kubanske vlasti objavile su da su pred uraganom evakuirale više od 735 tisuća ljudi. 

„Bit će to vrlo teška noć za cijelu Kubu”, upozorio je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel, rekavši da je to jedna od najsnažnijih oluja s kojima se ikad suočila njegova država. 

Američki Nacionalni centar za uragane upozorio je na opasnost od smrtonosnih poplava i klizišta te rasta razine mora do četiri metara u nekim područjima. Očekuje se da će Melissa nakon Kube pogoditi Bahame, prenosi Reuters. 

Jamajka izvještava o značajnim štetama diljem jugozapada otoka, posebno u okrugu St Elizabeth za koji su dužnosnici rekli da je „pod vodom”. 

Poplavljene ceste, oborena stabla i nestanak struje ostavio je dijelove te regije potpuno odsječenima. Teško su oštećene i bolnice, škole i mostovi, piše Reuters. 

Jamajkanski premijer Andrew Holness za CNN je rekao da zasad nema pouzdanih informacija o poginulima, no vlasti vjeruju da će ih biti s obzirom na snagu oluje i raširenu štetu. 

Holnessova vlada ranije je proglasila otok područjem katastrofe, no pravi razmjeri razaranja još uvijek nisu poznati. 

