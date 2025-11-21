Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..

Vremenska prognoza se obistinila, bijeli snježni prekrivač pokrio je dijelove Hrvatske.

Pokretanje videa... 00:34 Snijeg u Slavoniji | Video: Luka Safundžić/24sata

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) najviše snijega je palo na Zavižanu gdje je izmjereno 19 centimetara.

Foto: DHMZ

Na postaji Bilogora izmjereno je 11 centimetara. Snijeg je zabijelio i Delnice, Ogulin i Gračac, ali i gradove bjelovarsko-bilogorske i sisačko-moslavačke županije.

Na meteorološkoj postaji Parg-Čabar izmjereno je 6 centimetara snijega.

Foto: DHMZ

Zagrepčane je razveselio snijeg na Sljemenu, gdje je izmjereno 7 centimetara bijelog pokrivača, pa su odmah pohrlili na vrh kako bi uživali u snježnim radostima.

Foto: webcam

Očekuje se da će snijeg padati i tijekom noći, a mnogi se nadaju da će se pokrivač što duže zadržati kako bi uživali u snježnim radostima.