Zagrepčani pohrlili na Sljeme sa sanjkama. U Hrvatskoj Kostajnici i kod meteorološke postaje Parg-Čabar izmjereno je 6 centimetra snijega
Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..
Vremenska prognoza se obistinila, bijeli snježni prekrivač pokrio je dijelove Hrvatske.
Pokretanje videa...
Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) najviše snijega je palo na Zavižanu gdje je izmjereno 19 centimetara.
Na postaji Bilogora izmjereno je 11 centimetara. Snijeg je zabijelio i Delnice, Ogulin i Gračac, ali i gradove bjelovarsko-bilogorske i sisačko-moslavačke županije.
Na meteorološkoj postaji Parg-Čabar izmjereno je 6 centimetara snijega.
Zagrepčane je razveselio snijeg na Sljemenu, gdje je izmjereno 7 centimetara bijelog pokrivača, pa su odmah pohrlili na vrh kako bi uživali u snježnim radostima.
Očekuje se da će snijeg padati i tijekom noći, a mnogi se nadaju da će se pokrivač što duže zadržati kako bi uživali u snježnim radostima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+