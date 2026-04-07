Socijalna radnica: 'Ništa se nije promijenilo od smrti Nikoll (2), sustav ne može nikoga zaštititi'

U posljednjih 5 godina se nije dogodio pomak na bolje, već se sustav socijalne skrbi urušava, rekla je socijalna radnica Nela Pamuković koju smo kontaktirali da nam otkrije trenutno stanje u sustavu socijalne skrbi. Naime, nakon smrti Nikoll Dedić, u javnosti se stvorio dojam da je riječ o prijelomnom trenutku - onom koji će natjerati sustav da konačno počne funkcionirati onako kako bi trebao, odnosno u interesu najranjivijih. Pamuković tvrdi da se o tome može samo sanjati.

- Provedenom reforma sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj, koja je uključivala paket od sedam zakona, usvojena je u Hrvatskom saboru krajem siječnja 2022. godine. Što je učinila reforma? Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj trenutno se nalazi u dubokoj strukturnoj i sistemskoj krizi. Iako zakonski okviri formalno propisuju visoke standarde zaštite korisnika, sustav ne osigurava osnovne preduvjete za njihovu stvarnu provedbu. Stručni radnici nalaze se u "sendviču" između nerealnih očekivanja javnosti i kroničnog nedostatka resursa, dok se ključne odluke često donose bez uvida u realne kapacitete na terenu. Ovakav sustav trenutno nije u mogućnosti skoro nikoga zaštititi - naglasila je socijalna radnica.

Otkrila je i da je u posljednjih 3 godine, otišlo 635 stručnjaka, a i dalje svakodnevno odlaze.

Postoje ključni problemi

- Najveći egzodus je nastao upravo na obiteljsko-pravnoj zaštiti, a zbog nemogućnosti stručnjaka da rade odgovorno svoj posao, jer im sustav to onemogućava, te stoga ne mogu biti odgovorni za ljudske sudbine - kaže Pamuković. Dodala je da postoje i neki ključni problemi koji zahtjevaju hitno rješavanje.

- Odluke i "hitni" nalozi donose se bez jasnih normativa opterećenja i procjene jesu li oni uopće provedivi s obzirom na broj izvršitelja. Nedostaje mjesta za djecu, starije, osobe s invaliditetom i mentalnim poteškoćama, što dovodi do prekapacitiranosti domova. Također, sustav pati od nedostatka udomiteljskih obitelji, a hitni smještaji provode se bez dugoročnog plana i uvažavanja potreba korisnika. Tu je i nedostatak jasnih protokola između socijalne skrbi, zdravstva, policije i školstva dovodi do "prebacivanja odgovornosti" i gubitka korisnika iz sustava - kaže nam sugovornica. Kaže da se ćećina radnog vremena troši na ispunjavanje obrazaca, izvještaja i rješenja umjesto na izravni rad s ljudima na terenu te da terenski rad postaje iznimka.

Boje se da im ne uzmu djecu pa su neiskreni

- Zbog straha od represivnih mjera poput oduzimanja djece i izostanka individualiziranog pristupa, korisnici često ne surađuju iskreno - zaključuje. Kaže da zbog svega navedenog od 03.03. traje "bijeli štrajk" u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb. Trenutno je pridruženo 25 Područnih ureda, a njih 29 je poslalo podršku sa zahtjevima za promjene.

Udruga "Od šutnje do promjene" novog imena NovisS koje je ona član - zalaže se za temeljitu reorganizaciju ustroja sustava socijalne skrbi na način da se on decentralizira, vrati mogućnost stručnjacima da svoj posao obavljaju po najboljim pravilima struke, a za što im je osigurana dostupnost cjeloživotnog obrazovanja. Također, potrebno je ojačati uloga korisnika u donošenju odluka te provesti široku demokratizaciju i modernizaciju sustava.